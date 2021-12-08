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Demi Rose çölde yarı çıplak!

08.12.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram fenomeni ve model Demi Rose, dikkat çeken pozlarına bir yenisini daha ekledi. Her paylaşımından on binlerce dolar kazanan ünlü yıldızın, beyaz korseli çöl pozlarına hayranları beğeni yağdırdı.

Demi Rose çölde yarı çıplak!

19 milyona yakın takipçisine cesurca kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen İngiliz model ve sosyal medya fenomeni Demi Rose, yeni pozuyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Hayranları tarafından “Dünyanın En Güzel Kadını” ilan edilen 26 yaşındaki yıldız, şezlong üzerinde verdiği pozunu Instagram hesabından paylaştı.

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Pandemi boyunca İbiza’da kalan güzel model, önce Londra’ya oradan İtalya’ya ve son olarak Kaliforniya’dan paylaşım yaptı. Genç kadının paylaşımı her zamanki gibi yüzbinlerce beğeni topladı.

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Demi Rose
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