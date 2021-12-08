Demi Rose çölde yarı çıplak!

19 milyona yakın takipçisine cesurca kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen İngiliz model ve sosyal medya fenomeni Demi Rose, yeni pozuyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Hayranları tarafından “Dünyanın En Güzel Kadını” ilan edilen 26 yaşındaki yıldız, şezlong üzerinde verdiği pozunu Instagram hesabından paylaştı.

Pandemi boyunca İbiza’da kalan güzel model, önce Londra’ya oradan İtalya’ya ve son olarak Kaliforniya’dan paylaşım yaptı. Genç kadının paylaşımı her zamanki gibi yüzbinlerce beğeni topladı.



