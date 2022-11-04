Demi Rose'un Kosta Rika kaçamağı... Islanan eteğini yukarı kadar sıyırıp...

25 yaşındaki model Demi Rose kıvrımlarını paylaşmaktan hiçbir zaman çekinmiyor. Kosta Rika'da nehirde yüzüstü uzanırken ortaya çıkan pozlarda beyaz bir eteği yukarı sıyıran Rose kalçasını göstermeyi ihmal etmedi.

Üstsüz olan model ıslanan eteğini beline kadar sıyırarak üst üste poz verdi. Makyajsız olan Demi Rose son dönemde kızıla boyattığı saçlarını ise toplamayı tercih etti.

Rose daha önce açıklamasında "Her zaman modellik yapmak istemişimdir ve sonunda oraya vardığımda bunu bir lütuf olarak sınıflandırdım çünkü zorbalığa maruz kalarak büyüdüm ve hiç arkadaşım olmadı" demişti.

Demi her fırsatta sosyal medyada bir seks sembolü olarak yer aldığını ifade ediyor.





