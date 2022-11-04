Netflix gecesinde Melisa Şenolsun'a bir bakan bir daha baktı! Nurgül Yeşilçay'dan iltifat geldi

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Rüya karakteriyle adından söz ettiren Melisa Şenolsun sosyal medyanın iddialı isimlerinden. Sütyensiz seçimleriyle her zaman cesur olan güzel oyuncu Netflix gecesinde de farklı stiliyle dikkat çekti.

Melisa Şenolsun geceye baştan aşağı siyah geldi.

Siyah minicik eteğini yine küçük bir siyah büstiyerle tamamlayan Şenolsun tarzını bu yılın modası siyah dizüstü çizmelerle tamamladı. Siyah bir ceket de giyen güzel oyuncuya bir bakan bir daha baktı.

NURGÜLYEŞİLÇAY HAYRAN OLDU

Nurgül Yeşilçay da Şenolsun'un tarzına bayıldı. Yeşilçay, Melisa Şenolsun ile selfie çekip "Süper tarz" yorumunda bulundu.





