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Demir çelik sektöründe ihracatçılar "eylül"ü kapattı

23.07.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan: - "Şimdi aldığımız siparişler için yaklaşık 3 ay sonrasına termin verebiliyoruz. Eylül ayı için ihracat satışlarımızı yapmış durumdayız" - "Pandeminin yavaşlaması ile birlikte talep 2020 yılına kıyasla oldukça arttı"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, dünya genelinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşılama oranlarının artmasıyla sektörün hareketlendiğini belirterek, "Şimdi aldığımız siparişler için yaklaşık 3 ay sonrasına termin verebiliyoruz. Eylül ayı için ihracat satışlarımızı yapmış durumdayız" dedi.

Yalçın Ertan, AA muhabirine, demir çelik sektöründe talebin hızla arttığını ancak üretim ve ham madde tedarikinin buna yetişemediğini, fiyatların ise hızla yükseldiği bir dönemin yaşandığını bildirdi.

Talep artışının beklediklerinin çok üzerinde gerçekleştiğine işaret eden Ertan, bir yıl öncesine göre bazı ürünlerde fiyatların neredeyse ikiye katlandığını bildirdi.

Ertan, "Aldığımız siparişler için yaklaşık 3 ay sonrasına termin verebiliyoruz. Şu anda eylül ayı için ihracat satışlarımızı yapmış durumdayız, diğer bir deyişle 2-3 aylık satış pozisyonuyla gidiyoruz." diye konuştu.

- Uzak Doğu'ya ihracatta artış var

Son 3 aydır aşılamaların artmasıyla üretimin de artmaya başladığını, fiyatların yavaş yavaş oturmasını beklediklerini dile getiren Ertan, yüksek talep ortamının gelecek yıl da sürmesini beklediklerini belirtti.

Ertan, şunları söyledi:

"Önümüzdeki 1 yıllık zaman dilimini dengelenme süreci olarak görüyoruz. 2020 yılında salgın sebebiyle kapanan fabrikalar, durdurulan üretimler sebebiyle talep çok düşük seviyelere gerilemişti, pandeminin yavaşlaması ile birlikte talep 2020 yılına kıyasla oldukça arttı. Talebin bu yıl pik yapması sebebiyle tedarikte gecikmemek için büyük bir gayret içerisindeyiz.

Bu yıl, 2019 yılının üretim miktarını geride bırakacağız gibi görünüyor. Bu sene üretimde ve ihracatta mümkün olanın en iyisini gerçekleştirmek istiyoruz. Yıl başında 2021 yılı için belirlediğimiz ihracat hedefi 1,4 milyar dolardı ancak haziran sonu itibarıyla son 12 ayda 1,7 milyar dolara ulaştık."

Demir ve demir dışı metaller ile çelik sektörlerinin ocak-haziran döneminde Türkiye'nin en fazla ihracat yapan sektörleri olduğunu ifade eden Ertan, bu yılı benzer bir sonuçla kapatmayı beklediklerini ifade etti.

- Çelik ihracatı 6 ayda 10 milyar dolar sınırına geldi

AA muhabirinin Ege İhracatçıları Birlikleri verilerden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin çelik ihracatı yılın 6 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artarak 9 milyar 208 milyon dolara çıktı.

Çelik ihracatında ilk sırada 580 milyon dolarla İsrail yer aldı. Bu ülkeyi 568 milyon dolarla İspanya, 537 milyon dolarla İtalya izledi.

En dikkat çekici artış ise Güney Amerika ülkesi Peru pazarında yaşandı. 2020 Ocak-Haziran'da 34 milyon 199 bin dolar olan bu ülkeye çelik ihracatı yüzde 778 artışla 300 milyon 452 bin dolara çıktı.

Demir ve demir dışı metaller ihracatı ise 6 aylık dönemde yüzde 51 artışla 5 milyar 685 bin dolara yükseldi.

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