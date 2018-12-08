Demir Grup Sivasspor 2 - 0 Göztepe (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor, taraftarı önünde Göztepe'yi konuk etti. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Demir Grup Sivasspor, Göztepe'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Sivasspor, mücadelenin 58. dakikasında Kadu'nun rakibine yaptığı hareket sonrasında penaltı kazandı. Hakem Arda Kardeşler, VAR'a başvurduktan sonra penaltı kararını verdi. Arda Kardeşler, son adam olarak faulü yapan Kadu'yu kırmızı kart çıkardı. Demir Grup Sivasspor'da 60. dakikada Sergiy Rybalka penaltıyı gole çevirdi. Douglas 80. dakikada takımının ikinci golünü attı.

Bu galibiyetin ardından Demir Grup Sivasspor'un puanı 21'e çıkarken, Göztepe 18 puanda kaldı.

Sivasspor, Hakan Keleş'in teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından 4 lig maçında 10 puan aldı.

Demir Grup Sivasspor, ligin 16. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Göztepe ise gelecek maçta Bursaspor ile İzmir'de karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Ndinga'nın ceza alanı sağ çaprazına gönderdiği topa hareketlenen Bjarsmyr, meşin yuvarlağı bekletmeden içeriye doldurdu. Hakan Arslan'ın kale alanından yakın mesafeden kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.

20. dakikada Torje'nin uzak mesafeden kaleyi karşıdan gören pozisyondan şutunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.

28. dakikada Titi'nin soldan ceza sahasına ortasında kale alanındaki Borges'in kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

38. dakikada Alpaslan Öztürk'ün savunmanın arkasına gönderdiği topa Gouffran hareketlendi. Kalesini terk eden Tolgahan Acar, Gouffran'dan önce meşin yuvarlağa sahip olarak tehlikeyi önledi.

45. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta gitti.