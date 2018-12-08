Demir Grup Sivasspor 2 - 0 Göztepe (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor, taraftarı önünde Göztepe'yi konuk etti. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Demir Grup Sivasspor, Göztepe'yi 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Sivasspor, mücadelenin 58. dakikasında Kadu'nun rakibine yaptığı hareket sonrasında penaltı kazandı. Hakem Arda Kardeşler, VAR'a başvurduktan sonra penaltı kararını verdi. Arda Kardeşler, son adam olarak faulü yapan Kadu'yu kırmızı kart çıkardı. Demir Grup Sivasspor'da 60. dakikada Sergiy Rybalka penaltıyı gole çevirdi. Douglas 80. dakikada takımının ikinci golünü attı.
Bu galibiyetin ardından Demir Grup Sivasspor'un puanı 21'e çıkarken, Göztepe 18 puanda kaldı.
Sivasspor, Hakan Keleş'in teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından 4 lig maçında 10 puan aldı.
Demir Grup Sivasspor, ligin 16. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Göztepe ise gelecek maçta Bursaspor ile İzmir'de karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Ndinga'nın ceza alanı sağ çaprazına gönderdiği topa hareketlenen Bjarsmyr, meşin yuvarlağı bekletmeden içeriye doldurdu. Hakan Arslan'ın kale alanından yakın mesafeden kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.
20. dakikada Torje'nin uzak mesafeden kaleyi karşıdan gören pozisyondan şutunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.
28. dakikada Titi'nin soldan ceza sahasına ortasında kale alanındaki Borges'in kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
38. dakikada Alpaslan Öztürk'ün savunmanın arkasına gönderdiği topa Gouffran hareketlendi. Kalesini terk eden Tolgahan Acar, Gouffran'dan önce meşin yuvarlağa sahip olarak tehlikeyi önledi.
45. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
İkinci yarı
55. dakikada sol kanattan Gouffran'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Kadu'nun kafa vuruşunu kaleci Tolgahan çeldi. Dönen topta savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
58. dakikada savunmadan gönderilen uzun topla buluşan Emre, ceza sahasına girdikten sonra Kadu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem 'Var' sisteminden pozisyonu inceledikten sonra penaltı kararı verdi. Kadu ikinci sarıdan, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Penaltıyı kullanan Rybalka'nın yerden şutu ağlara gitti. 1-0
71. dakikada Rybalka'nın pasında sol çaprazda topla buluşan Muhammet Demir'in rakibinden kurtulduktan sonra çektiği şutu kaleci Beto kornere gönderdi.
80. dakikada sol kanattan Uğur'un ortasında ceza sahası içerisinde Douglas kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Süleyman Özay xx
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Douglas xx, David Braz xx, Bjarsmyr xx, Uğur xx, N'Dinga xxx (Medjani dk. 82 ?), Hakan Arslan xx, Rybalka xxx, Torje xx (Papp dk. 68 x) Emre xx, Muhammet Demir xx (Kone dk. 74 x)
Göztepe: Beto xx, Gassama x, (Yasin dk. 76 x), Titi xx, Kadu xx, Berkan xx, Alpaslan xx, Borges x (Poko dk. 81 ?) Castro xx, Tayfur xx, Gouffran x (Halil dk. 81 ?), Jerome xx
Goller: Rybalka (dk. 60 pen.), Douglas (dk. 80) (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı kart: Kadu (dk. 58) (Göztepe)
Sarı kartlar: Torje, Muhammet Demir, Rybalka (Demir Grup Sivasspor), Titi, Castro (Göztepe)
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