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F.Bahçe son maçında kayıp! Kupa Sivas'ın

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.08.2019 22:01 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, 21. Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında Fenerbahçe, 2-0 geriye düştü. İkinci yarıda farkı 1'e indiren sarı-lacivertliler, beraberlik golünü bulamadı ve mücadele 2-1 Demir Grup Sivasspor üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor, 21. Cumhuriyet Kupası'nın sahibi oldu.

F.Bahçe son maçında kayıp! Kupa Sivas'ın
  1. Cumhuriyet Kupası'nda Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Sivasspor, 17. dakikada Caner Osmanpaşa'nın golüyle öne geçti. 38. dakikada Mert Yandaş farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarının skorunu belirledi.

İkinci yarıya baskılı başlayan Fenerbahçe, 49. dakikada Max Kruse ile farkı 1'e indirdi. Maç sonuna kadar oyunu Sivasspor yarı alanına yıkan Fenerbahçe, beraberlik golünü bulamadı.

Fenerbahçe, bu mücadeleyle birlikte hazırlık maçlarını tamamladı. Sarı lacivertliler, Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep ile evinde oynayacak.

Sivasspor ise ligin ilk haftasında Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak.

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Fenerbahçe de ilerleme var Audi Cup 'ta 4. oldular, Cumhuriyet Kupasında da 2. oldular. 5-6 tane yiyordu, 2 den fazla yemediler. Ersun hoca takımı toparlamış, 10-15 transfer daha yaptırırsa takım süper olacak..
Ersun Yanal ile gerçekten olmayacak, ya kardeşim 10 tane hazırlık maçı yaptı bu takım. Hala daha kaleci kim, stoper kim, orta sahada kimler oynayacak belli değil. Bu senede gs şampiyon, hemde güle oynaya.
kupa verin şu adamlara garipler ?? ?'?
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