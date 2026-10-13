Arda Turan, Milli Takım iddialarını kibarca reddetti! "Ülkemin bayrağının olmadığı yerlerde..."

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde AEK ile oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Arda Turan, A Milli Takım teknik direktörlüğü için isminin öne çıkmasını değerlendirdi. Kamuoyunda oluşan olumlu havadan duyduğu memnuniyeti dile getiren genç çalıştırıcı, uzun zaman sonra adının etrafında insanların birleştiğini görmenin heyecan verici olduğunu belirterek gösterilen teveccüh için teşekkürlerini iletti.

İDDİALARI KİBARCA REDDETTİ: "SAVAŞ DEVAM EDERKEN YARI YOLDA BIRAKMAYACAĞIM"

Teknik direktörlük kariyerine yurt dışında devam etme fikrine de değinen 39 yaşındaki çalıştırıcı, sahada kalmanın ve gelişimini sürdürmenin önemine vurgu yaptı. Genç bir teknik adam olarak saha içi deneyimini artırmak istediğini belirten Turan, Türk bayrağının temsil edilmediği kulüp platformlarında kendisini geliştirerek yoluna devam etmesinin hem kendi kariyeri hem de ülkesi adına daha faydalı olabileceğini ifade etti.

"Milli takım için uzun zaman sonra ismimin üstünde insanların birleştiğini görmek heyecan verici. Ama belki de genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalıp, genç yaşında daha çok kendimi geliştirip ülkemin bayrağının olmadığı yerlerde daha iyi devam ettirebilirim.

En çok üzüldüğüm şeylerden biri ikna edilmek isteniyormuşum gibi' lanse edilmesi...

Bir Türk vatandaşı olarak böyle bir ikna durumu yok ve bu beni rahatsız ediyor.

Bu teklifler insanın hayal edebileceği tekliflerdir ama bazen hayaller insanın kendisinden daha iyi bilir zamanlamayı.

O yüzden Shakhtar'ın hayallerine ve en çok da söz verdiğim oyuncularıma sonsuz bir sadakatla bağlıyım. Savaş devam ederken Shakhtar Donetsk'i yarı yolda bırakmayacağım.”

SHAKHTAR DONETSK'TEKİ BAŞARISI DİKKAT ÇEKİYOR

Geçtiğimiz sezon Shakhtar Donetsk'i Ukrayna Ligi'nde şampiyonluğa ulaştırarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan Arda Turan, kulübündeki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. TFF'nin genç teknik adam için girişimlerde bulunduğu öğrenilse de Ukrayna temsilcisinin sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam eden başarılı çalıştırıcıyı takımdan ayırmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor.