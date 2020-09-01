Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti

Demir Grup Sivasspor, Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada galibiyet golünü 90+1'inci dakikada Mustapha Yatabare ile bulurken, Beşiktaş 31'inci dakikada Dorukhan Toköz'ün kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.
Demir Grup Sivasspor, The Land Of Legends Cup finalinde 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
4 Eylül Cuma günü saat 21.00'de ise Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Vodafone Park'ta oynanacak 3'üncülük maçında karşılaşacak.
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