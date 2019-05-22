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Demir Grup Sivasspor'da 12 oyuncunun sözleşmesi bitiyor

SİVASSPOR HABERLERİ  | 22.05.2019 11:46 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor'da yaprak dökümü başlayacak. Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da, 12 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor.

Demir Grup Sivasspor'da 12 oyuncunun sözleşmesi bitiyor

Ligde kalmayı garantileyerek rahat bir nefes alan kırmızı-beyazlılarda kaleciler Tolgahan Acar ve Sergio Rochet, savunma oyuncuları Douglas Santos, Paul Papp, Mattias Bjarsmyr ve David Braz, orta saha oyuncuları Delvin N'Dinga, Gabriel Torje, Hakan Arslan, Özer Hurmacı ve Fousseni Diabate ile golcü oyuncu Muhammet Demir'in sözleşmeleri 31 Mayıs 2019'da bitiyor.

10 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal Vural'ın 2020, savunma oyuncularından Uğur Çiftçi'nin 2023, Ziya Erdal'ın 2020, Fatih Aksoy'un 2020, orta saha oyuncuları Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç'ın ve Erdoğan Yeşilyurt'un 2020, Serhiy Rybalka'nın 2021, golcü oyuncular Arouna Kone ile Hugo Vierra'nın 2020 yılına kadar sözleşmeleri bulunuyor.

Yönetimin, ligde Galatasaray ile yapılacak son maçın ardından sözleşmesi sona eren futbolcularla görüşmeler yapması bekleniyor.

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Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig

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