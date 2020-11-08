YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçından notlar

Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçından notlar

SİVAS HABERLERİ  | 08.11.2020 19:17 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligdeki son maçın ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti

SİVAS (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Galatasaray'da, son lig maçının ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gidildi.

Sarı-kırmızılı ekip, Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maça Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Arda Turan ve Ryan Babel ilk 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Martin Linnes, Emin Bayram, Oghenekaro Etebo, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Mbaye Diagne yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, ligin 7. haftasında İstanbul'da 1-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'yi sakatlıkları nedeniyle oynatamazken, Diagne ile Etobo'yu ise yedeğe çekti.

Terim, bu futbolcuların yerine Emre Taşdemir, Feghouli, Belhanda ve Arda Turan'ı sahaya sürdü.

- Sivasspor'da eksikler

Ev sahibi Demir Grup Sivasspor müsabakaya, Mamadou Samassa, Marcelo Goiano, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Max Gradel, Olarenwaju Kayode ve Mustapha Yatabare ilk 11'i ile başladı.

Sivas ekibinde Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Isaac Cofie, Claudemir De Souza, Yasin Öztekin, Kubilay Eren Şahin, Kerem Atakan Kesgin, Casimir Ninga ve Ziya Erdal yedekler arasında şans bekledi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, son lig maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Çalımbay, Atakaş Hatayspor maçının başlangıç kadrosunda bulunan isimlerden Barış Yardımcı'nın yerine Marcelo Goiano'yu, Isaac Cofie'nin yerine de Robin Yalçın'ı ilk 11'de oynattı.

Demir Grup Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Aaron Appindangoye, Jorge Felix ve Serhiy Rybalka ile sarı kart cezalısı Erdoğan Yeşilyurt, maç kadrosunda bulunmadı.

Öte yandan, Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadelede localara kapasitenin yüzde 50'si kadar taraftar alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERinternetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla para kazanıyorinternetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla para kazanıyor
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’a sponsor desteği
Kayserispor’a sponsor desteği
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Yeni evlenen çiftlerden dış mekan fotoğraf çekimine yoğun ilgi
Elyaf yüklü tırda çıkan yangını itfaiye söndürdü
Elyaf yüklü tırda çıkan yangını itfaiye söndürdü
Adana'da park halindeki otomobil yandı
Adana'da park halindeki otomobil yandı
Arazi tartışmasında kan aktı: 1 ölü
Arazi tartışmasında kan aktı: 1 ölü
Eski Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Sami İpek korona virüsten hayatını kaybetti
Eski Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Sami İpek korona virüsten hayatını kaybetti

Sivas Namaz Vakitleri 8 Kasım Pazar

İmsak
05:36
Sabah
07:02
Öğle
12:21
İkindi
15:05
Akşam
17:30
Yatsı
18:50

Sivas Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Pazar

Akın Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Şenyurt Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Tbmm Başkanı Yılmaz: "genç Nüfusu Tarımda Tutmanın Tek Yolu Kırsal Kalkınmadır"
Tbmm Başkanı Yılmaz: "genç Nüfusu Tarımda Tutmanın Tek Yolu Kırsal Kalkınmadır"
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Hafik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Biçki-dikiş Kursu Açtı
Hafik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Biçki-dikiş Kursu Açtı
Milletvekili Ali Turan, Suşehri Sanayi Sitesi Esnafıyla Biraraya Geldi
Milletvekili Ali Turan, Suşehri Sanayi Sitesi Esnafıyla Biraraya Geldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.