Demir Grup Sivasspor-Malmö maçında Sırp hakem Srdjan Jovanovic görev alacak

İSTANBUL (AA) - Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Malmö'yü 25 Ağustos Perşembe günü konuk edeceği play-off turu rövanş maçını, Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede Jovanovic düdük çalacak. Müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Novak Simovic olacak.

