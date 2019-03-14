Demir Grup Sivasspor'u taşıyacak uçağa yıldırım isabet etti

DG Sivasspor’u, Fenerbahçe maçı öncesi İstanbul’a taşıyacak uçağa yıldırım isabet etti.

Edinilen bilgiye göre, DG Sivassporlu kafilenin de Fenerbahçe müsabakası için İstanbul’a gideceği tarifeli uçağa, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptığı esnada yıldırım isabet etti.

Saat 16.30’da uçuş yapması planlanan kafile, uçağın uçuşa hazır hale getirilmesini beklemek için Sivasspor Tesisleri'ne geri dönmek zorunda kaldı.

Kırmızı beyazlı ekip, İstanbul’a gitmek için uçağın uçuşa hazır hale getirilmesini bekliyor.

