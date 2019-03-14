Demir Grup Sivasspor'u taşıyacak uçağa yıldırım isabet etti

DG Sivasspor’u, Fenerbahçe maçı öncesi İstanbul’a taşıyacak uçağa yıldırım isabet etti.
Edinilen bilgiye göre, DG Sivassporlu kafilenin de Fenerbahçe müsabakası için İstanbul’a gideceği tarifeli uçağa, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptığı esnada yıldırım isabet etti.
Saat 16.30’da uçuş yapması planlanan kafile, uçağın uçuşa hazır hale getirilmesini beklemek için Sivasspor Tesisleri'ne geri dönmek zorunda kaldı.
Kırmızı beyazlı ekip, İstanbul’a gitmek için uçağın uçuşa hazır hale getirilmesini bekliyor.
Ve Gökhan Töre kararını verdi!
Mustafa Cengiz'den bomba UEFA itirafı
İşte Salih Uçan'ın yeni hocası
Barcelona'dan Japonya'ya sürpriz transfer
Fenerbahçe, Norveç'ten transfer yaptı!
Galatasaray'ın borcu açıklandı
Balıkesir şokta! Transfer yasağı...
Dünya devinden milli yıldız için flaş karar!
Beşiktaş'a sürpriz teknik adam!
Kararını verdi, sezon sonu gidiyor
''F.Bahçe'nin çok kötü oyuncuları var''
Fatih Tekke dönemi sona erdi
Rodallega ve Hosseini antrenmanı tamamlayamadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum