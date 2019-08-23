Demir yiyen bakteriler koca bir tarihi yiyip bitiriyor!

Farklı uluslardan araştırmacıların oluşturduğu bir ekip, İngiltere'den ayrıldıktan sonra ABD'ye doğru yol alırken 15 Nisan 1912'de buz dağına çarparak batan Titanik gemisinin Atlantik Okyanusu’nun 3.800 metre altında yer alan enkazını incelemek üzere beş dalış gerçekleştirdi. Bugün 107 yaşında olan geminin yüksek çözünürlükte video ve fotoğrafları çeken araştırmacılar ilginç bulgulara ulaştı. Araştırmacılar, geminin metal yiyen bakteriler tarafından yok edilmeye başlandığını açıkladı. Bunun sebebi olarak okyanus akıntıları, tuzlu su ve demir yiyen bakteriler gösteriliyor.

Araştırma ekibinde yer alan, dünyanın önde gelen denizaltı şirketi Triton Submarines'in kurucusu Patrick Lahey,"En etkileyici şey, Titanik'in okyanus tarafından nasıl tüketildiğini, doğaya nasıl karıştığını ve çeşitli deniz canlılarına ev sahipliği yaptığını görmekti" dedi.

'KAPTAN KÖŞKÜ ARTIK YOK'

Dalışta yer alan isimlerden araştırmacı Parks Stephenson ise dalışın 'şoke edici' olduğunu söyleyerek "Birçok Titanik tutkununun ilgisini çeken kaptan köşkü artık yerinde yok. Güvertede bulunan kısımlar çökmeye başlamış, kamaralar zarar görmüş. Enkazın durumu ise kötü yönde ilerlemeye devam edecek. Muhtemelen çökecek bir sonraki yer salonun çatısı olacaktır" diye konuştu.