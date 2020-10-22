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Demircan fotoğraf makinesi müzesine hayran kaldı

MALATYA HABERLERİ  | 22.10.2020 18:35 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ı makamında kabul ederek bir süre görüştü.Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile beraberindeki heyet sırasıyla Sanat Sokağı, 2023 Fotoğraf Makinası Müzesi ile Turgut Özal Anı Evi’ni ziyaret ettiler.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ı makamında kabul ederek bir süre görüştü.
Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile beraberindeki heyet sırasıyla Sanat Sokağı, 2023 Fotoğraf Makinası Müzesi ile Turgut Özal Anı Evi’ni ziyaret ettiler. Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu hizmet ve yatırımların yanında sosyal ve kültürel alandaki çalışmalara da büyük önem verdiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Malatya tarihinin gelecek nesillere aktarılmasında, kültürel varlıkların ayağa kaldırılmasında Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından vatandaşlarımızın ziyaretine açılan 2023 Fotoğraf Makinesi Müzemizde 1876 yılından günümüze 2 bin 23 fotoğraf makinesi ile 3 bini aşkın aksesuar yer almaktadır. 2023 Fotoğraf Makinesi Müzemiz Türkiye’nin ve Asya ile Avrupa’nın en büyük Fotoğraf Makinesi Müzesi” ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan aldığı bilgiler sonrasında müzedeki fotoğraf makineleri ile aksesuarları inceleyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan müzeye ve sergilenen makinelere hayran kaldı. Bakan Yardımcısı Misbah, bakanlık olarak film ve fotoğraf müzeleriyle alakalı olarak yapılan çalışmalarda Malatya Büyükşehir Belediyesi ile ortak işbirliğiyle fikir alışverişinde bulunabileceğini ve sergilenen makinelerin daha geniş kitlelere hitap edebileceğini belirtti.

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