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Demirci kirazı coğrafi işaret olarak tescillendi

AA AA
26.04.2024 15:14
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Manisa'nın Demirci ilçesinde üretimi yapılan Demirci kirazı, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescil edildi.

Demirci Kaymakamlığı koordinesinde Demirci Ziraat Odasınca, bölgede yoğun olarak üretilen kirazın tescili için başlatılan çalışmalar sonuçlandı.

Türk Patent ve Marka Kurumu, Demirci kirazının coğrafi işaret olarak tesciline karar verdi.

Kaymakam Adem Kaya, 2021 yılında hazırlanan coğrafi işaret çalışmasına Zafer Kalkınma Ajansının da destek verdiğini anımsattı.

Tescil kararının Demirci kirazının marka değerini artıracağını belirten Kaya, emeği geçenleri kutladı.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ise ilçe genelinde 24 bin 500 dekar alanda yılda ortalama 15 bin ton civarında kiraz üretimi yapıldığını dile getirdi.

Üreticilerin hasat sezonuna hazırlandığını anlatan Kara, "Belediye olarak özellikle kiraz hasadı yapılacak kırsal mahallelerde yol çalışmaları yapıyoruz. Üreticimize bol ve bereketli bir hasat dönemi temenni ediyoruz." diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt da coğrafi işaret tescilinin onaylanması ile bölgedeki kiraz üretiminin 20 bin tona ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti.

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