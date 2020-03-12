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Demirci otogarında öğrenci yoğunluğu

MANİSA HABERLERİ  | 12.03.2020 23:23 | Son Güncelleme

Manisa’nın Demirci ilçesinde okulların tatil edilmesi ile birlikte ilçede öğrenim gören yükseköğrenim öğrencileri otogara bilet alabilmek için akın etti.Demirci Çereşe meydanında bulunan otobüs yazıhanesine uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler memleketlerine gitmek için otobüs bileti alabilmek için sırada bekledi.

Demirci otogarında öğrenci yoğunluğu

Manisa’nın Demirci ilçesinde okulların tatil edilmesi ile birlikte ilçede öğrenim gören yükseköğrenim öğrencileri otogara bilet alabilmek için akın etti.
Demirci Çereşe meydanında bulunan otobüs yazıhanesine uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler memleketlerine gitmek için otobüs bileti alabilmek için sırada bekledi. İnternet üzerinden yaşanan yoğunluk sebebiyle online bilet alınmadığını ifade eden öğrenciler memleketlerine gidebilmek için bilet kuyruğunda bekliyor.
Demirci’den, Salihli, İzmir, Manisa ve İstanbul’a günlük 11 otobüs seferinin bulunduğunu aktaran otobüs firması yetkililer, yaşanan yoğunluğun sürmesi halinde ek seferlerin de uygulanacağını söylediler. Öte yandan ilçede 2 bin 500 üniversite öğrencisinin eğitim gördüğü bildirildi.

Demirci otogarında öğrenci yoğunluğu

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