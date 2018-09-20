Demirören Medya'dan Nihat Doğan'a tazminat davası şoku!

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın aktardığı habere göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanın dilekçesinde, "Davalı, Kanal D Ana Haber'de yayınlanan Nihat Doğan'ın 11 ve 17 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla gözaltına alınması haberiyle ilgili Twitter'dan şirketimize yönelik ağır saldırı içeren açıklamalar yapmıştır. Bu paylaşımlar nedeniyle müvekkil şirketin şeref ve haysiyeti büyük ölçüde zedelenmiştir" denildi.

DTV Haber ve Görsel Yayıncılık şirketinin avukatı Tarık Gökhan Tosun, "Doğan'ın Twitter hesabındaki her bir paylaşım için 5 bin lira olmak üzere toplam 100 bin lira manevi tazminatın davalıdan faiziyle birlikte tahsilini istiyoruz" dedi.

Nihat Doğan, iki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılmış; Kanal D, çocukların ailesinin Doğan tarafından ziyaret edilmelerinden sonra şikayetlerini geri çektiklerini ileri sürmüştü.

