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Demiryol-İş Sendikası’nda Işık güven tazeledi

ADANA HABERLERİ  | 04.10.2020 12:56 | Son Güncelleme

Türk-İş’e bağlı Demiryol-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Mehmet Halit Işık, olağanüstü kongrede güven tazeledi.Demiryol-İş Sendikası Adana Şubesinin Olağanüstü Genel Kurulu, TCDD’nin sosyal tesislerinde gerçekleştirildi.

Demiryol-İş Sendikası’nda Işık güven tazeledi

Türk-İş’e bağlı Demiryol-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Mehmet Halit Işık, olağanüstü kongrede güven tazeledi.
Demiryol-İş Sendikası Adana Şubesinin Olağanüstü Genel Kurulu, TCDD’nin sosyal tesislerinde gerçekleştirildi. Pandemi kurallarının yerine getirildiği Olağanüstü Genel Kurul’da mevcut Başkan Mehmet Halit Işık ile Şube Sekreteri Hüseyin Genç, başkanlık için yarıştı. Olağanüstü Genel Kurulda Türk-İş 4 Bölge Temsilcisi Edip Gülnar da hazır bulundu.
Genel kurulda, Divan Başkanlığını Demiryol-İş Sendikası Genel Sekreteri Hüseyin Kaya, Başkan yardımcılıklarını ise, TÜMTİS Şube Başkanı Halil Çekin ile Harb-İş Sendikası Şube Başkanı Erdal Akalın, yaptı.
Her iki başkan adayı Olağanüstü Genel Kurul olmasından dolayı konuşma yapmazken Divan Başkanı Hüseyin Kaya, olağanüstü kongre sonucunun herkese hayırlı olmasını temennisinde bulundu.
Toplam 133 delegenin oy kullandığı Olağanüstü Genel Kurulda, mevcut şube başkanı Mehmet Halit Işık, 98 oy alarak yeniden başkanlığı seçilirken, diğer aday Hüseyin Genç ise, 34 oy aldı.
Kongre sonucunun açıklanmasının ardından delegelere teşekkür eden Demiryol-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Mehmet Halit Işık, "Kazanan Demiryol-İş Sendikası olmuştur, oluşturduğumuz yeni yönetim ile yolumuza kaldığımız yerden emin adımlarla devam edeceğiz. İşçi kardeşlerimizin kazanılmış haklarının korunması, daha da iyi seviyelere getirebilme gayretinde olacağız" dedi.
Demiryol-İş Sendikası Adana Şube yönetimi şu isimlerden oluştu:
"Mehmet Halit Işık (Başkan) Murat Göz (Şube Sekreteri) Yusuf Yıldırım (Şube Mali Sekreteri) Yönetim Kurulu üyeleri Rüstem Yılmaz ve Murat Ayyıldız."

Demiryol-İş Sendikası’nda Işık güven tazeledi

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