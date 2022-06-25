YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, partisinin Vize ilçe kongresine katıldı

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, partisinin Vize ilçe kongresine katıldı

25.06.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, partisinin Vize ilçe kongresine katıldı

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, partisinin Vize ilçe kongresine katıldı

KIRKLARELİ (AA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Demokrasilerde iktidarla beraber vazgeçilmezi muhalefettir, muhalefeti öldürürseniz kendi oksijeninizi de yok etmiş olursunuz." dedi.

Uysal, Vize Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen partisinin Vize ilçe kongresinde, yaptığı konuşmada Türkiye'nin kendi meselelerini çözebilmekte yetersiz kaldığını savundu.

Konuşması sırasında sık sık öksürmesi nedeniyle zorlanan Uysal'a partilileri alkış yaparak "Nazar Başkanım nazar..." diye seslenerek destek verdi.

Her zaman milletten güç ve yetki arayan bir parti olduklarını ifade eden Uysal, bunun için Anadolu'nun her yerini karış karış gezdiklerini dile getirdi. Uysal, iktidarın politikalarını eleştirdi. Kendilerinin yeminli bir muhalefet anlayışı içerisinde olmadıklarını vurgulayan Uysal, "Demokrasilerde iktidarla beraber vazgeçilmezi muhalefettir, muhalefeti öldürürseniz kendi oksijeninizi de yok etmiş olursunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da demokratların her zaman ayakta olduklarını belirterek ilk seçimlere mührü demokratların vuracağını kaydetti.

Konuşmaların ardından tek liste ile yapılan seçimde Engin Çakan yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Uysal ve beraberindekiler daha sonra Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp'ı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarlaları sarıya boyanan Kırklareli'nde 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyorTarlaları sarıya boyanan Kırklareli'nde 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor
661. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara oldu661. Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Recep Kara oldu
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştıZonguldak'ta sağanak nedeniyle Çaydamar Deresi taştı

Kırklareli Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazartesi

İmsak
03:27
Sabah
05:31
Öğle
13:19
İkindi
17:20
Akşam
20:57
Yatsı
22:51
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Kolon kanserine karşı çelik gibi koruyor! Günde 5 tanesi...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.