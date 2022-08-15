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Denemek için başladığı voleybolda, milli takımın vazgeçilmezlerinden oldu

15.08.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Erkek Voleybol Takımı kaptanı İzzet Ünver: "Bu aşamaya gelmemdeki en büyük etken hep savaşmam oldu" - "Bir gün denemek istedim ve o gün bugündür voleybol oynuyorum"

HAVVA DEREAĞZI - A Milli Erkek Voleybol Takımı kaptanı İzzet Ünver, kadınlara daha uygun olduğunu düşündüğü için başlamak istemediği voleybolda, 16 yıldır başarıdan başarıya koşuyor.

Spor hayatına basketbolla başlamak isteyen Ünver, ortaokuldayken bir voleybol takımına oyuncu seçmeleri için gelen grup tarafından fark edilerek, takıma seçildi. İzzet Ünver, spor hayatına basketbolla devam etmeyi istediği için kararsızlık yaşadı.

Çevresinin de tavsiyesiyle voleybolu da denemek isteyen Ünver, takımdaki yerini alarak, mücadele vermeye başladı. Zamanla voleybolu seven Ünver, profesyonel olarak yıllardır başarılarının üzerine yenilerini ekliyor.

- "Bir gün denemek istedim ve o günden beri voleybol oynuyorum"

Fenerbahçe HDI Sigorta Takımı oyuncusu İzzet Ünver, AA muhabirine, ön yargısını yıkarak, voleybola adım attığı günden bu yana hep en iyisi için mücadele verdiğini söyledi.

Ünver, 16 yıl önce başladığı voleybolda zaman zaman zorluklar yaşasa da pes etmediğini belirterek, "Ortaokulda bir yerel takımın seçmesi vardı. Basketbol oynarken beni tercih ederek, voleybola çağırdılar. İlk bir ay kadın sporu diye gitmemiştim. Bir gün denemek istedim ve o günden beri voleybol oynuyorum." diye konuştu.

Elde ettiği başarıları, en zor zamanlarda bile mücadele vermeyi bırakmadığı için kazandığını vurgulayan Ünver, "Hastalıklar, sakatlıklar gibi zor zamanlar atlattık. Bu aşamaya gelmemdeki en büyük etken hiçbir zaman bırakmamam, hep savaşmam oldu'' ifadesini kullandı.

- "Terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz"

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı erkek voleybolunun en iyisi olarak temsil etmek istediklerini anlatan İzzet Ünver, hedeflerinin her zaman yeni başarılar kazanmak olduğuna, bu bağlamda maçlara en iyi şekilde hazırlandıklarına dile getirdi.

Arkadaşlarına ve genç kardeşlerine birlikte hareket etmeyi, en azından bir bütün olarak hareket etmeyi aşılamak ve öğretmek için çabaladığını aktaran Ünver, "Bir kaptan olarak en büyük görevim bu. Sahadayken hem bu armanın hem bu bayrağın altında o duyguları yansıtmak. Hani 'terimizin son damlasına, enerjimizin son saniyesine kadar mücadele vereceğiz' diyoruz ya, onu sahada yansıtmak benim öncelikle en büyük hedefim. Bu takıma da geçecektir diye düşünüyorum. Bu benim kişisel olarak en büyük hedeflerimden biri."

Ünver, aralarında kardeşinin de bulunduğu birçok aile üyesinin kendisinden etkilenerek, spora yöneldiğini, bu durumun mutluluk verici olduğunu kaydetti.

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