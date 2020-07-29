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Deneyap Atölyesi’nden maske aparatı

ERZURUM HABERLERİ  | 29.07.2020 14:32 | Son Güncelleme

Pandemi sürecinde ürettiği binlerce siperli maske ile sağlık çalışanlarına, emniyet teşkilatına ve esnafa katkı sağlayan Erzurum GSİM Gençlik Merkezleri, şimdi de Deneyap Atölyelerinde maske aparatı üretiyor.Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezleri’nin insan odaklı çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Pandemi sürecinde ürettiği binlerce siperli maske ile sağlık çalışanlarına, emniyet teşkilatına ve esnafa katkı sağlayan Erzurum GSİM Gençlik Merkezleri, şimdi de Deneyap Atölyelerinde maske aparatı üretiyor.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezleri’nin insan odaklı çalışmaları tam gaz devam ediyor. Tüm dünyada etkili olan Korona virüs (Covid-19) sürecinde gençlik merkezlerinde ürettiği siperli maskeleri sağlık çalışanları, emniyet mensupları ve esnafa dağıtarak takdir toplayan Gençlik Merkezleri, pandemi sürecine katkı sağlamıştı. Şimdi de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi, maske aparatı üretiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın en önemli projelerinden biri olan Deneyap Atölyeleri Projesi kapsamında Palandöken Gençlik Merkezi Deneyap Atölyesi’nde üretilen maske aparatları polislere, esnafa ve sağlık çalışanlarına dağıtılıyor. Palandöken Gençlik Merkezi Gençlik Liderlerinden biri olan Deneyap Projesi Koordinatörü Bahtiyar Akan ile Gençlik Lideri Mikail Usta nezaretinde öğrenciler tarafından üretilen maske aparatları Polis Karakolu ile esnafa ve sağlık çalışanlarına dağıtıldı.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Muammer Aydın ile Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok’ün destekleriyle Deneyap Atölyesinde maske aparatı ve siperli maske ürettiklerini belirten Deneyap Projesi Koordinatörü Bahtiyar Akan, ürettikleri maske aparatının kullanıcılar için büyük bir rahatlık sağladığını söyledi.

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