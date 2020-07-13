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Deneyenler sonuca inanamıyor! Zencefil suyuyla göbek bölgesi yağları...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Göbek yağları hepimizin problemi. Özellikle de pandemi dolayısıyla eve kapandığımız ve yürüyüş, spor gibi bazı alışkanlıklarımızı kenara bırakmak zorunda kaldığımız bu dönemde aldığımız her kilo gittikçe büyüyen bir kabus haline geldi. Şimdi ise yağlardan kurtulma zamanı. Bu yağlardan kurtulurken de zencefil en büyük yardımcımız olacak!

Deneyenler sonuca inanamıyor! Zencefil suyuyla göbek bölgesi yağları...

Göbek bölgesinde biriken yağlar sadece estetik anlamda sıkıntı yaratmakla kalmaz. Bu yağlar birçok hareketi kısıtlayarak hayat kalitesini düşürdüğü gibi kalp krizi için de zemin hazırlar. Bu sebeplerden dolayı göbek yağlarından kurtulmak oldukça önemli. Neyse ki kolay tedarik edilebilecek doğal besinlerle göbek yağlarından kurtulmak mümkün. Özellikle de zencefil, bu konuda en büyük yardımcı. Zencefil kullanarak hazırlayacağınız çaylar ve kürler sayesinde siz de bel ve göbek yağlarından kurtulup sağlıklı yaşama adım atabilirsiniz. Peki, zencefil ile hazırlanan, bel ve göbek yağlarından kurtulmayı sağlayan karışımlar neler?

ZENCEFİLLİ LİMONLU ÇAY

Malzemeler:
Yarım limon suyu
Bir parça zencefil kökü
1 bardak (250 ml) su
1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:
Bir bardak suyu ısıtın.
Kaynamaya başlamadan hemen önce 3-4 cm boyutunda parçalar halinde doğradığınız zencefili ekleyin.
Kısık ateşte 3-4 dakika kaynatın.
Daha sonra ocağı kapatıp içerisine limon suyunu ekleyin.
İçerisine balı da ekleyip iyice karıştırın.
Öğünlerden önce 1 fincan tüketin. Ve her öğünden önce taze hazırlamayı ihmal etmeyin.

ZENCEFİLLİ GREYFURT SUYU

Malzemeler:
4 büyük greyfurt
1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil
Çeyrek limonun suyu

Hazırlanışı:
Greyfurtları sıkıp rendelenmiş zencefil ve limon suyunu ekleyin.
Sabah aç karnına tüketin.

ZENCEFİLLİ YEŞİL ÇAY

Malzemeler:
1 yemek kaşığı yeşil çay
1 dilim taze zencefil
1 bardak su

Hazırlanışı:
Suyu ısıtın ve kaynamasına yakın zencefili ekleyin.
3-4 dakika kaynatın.
Daha sonra ocaktan alın ve yeşil çayı ekleyin.
10 dakika demlendikten sonra çayınız hazır.
Bu çayı günde 2 kere, öğün aralarında, tüketebilirsiniz.
Taze hazırlanmış şekilde tüketmeniz önemli.

ZENCEFİLLİ VE KARAHİNDİBALI ÇAY

Malzemeler:
1 tatlı kaşığı karahindiba kökü tozu
1 parça rendelenmiş taze zencefil
1 parça kabuk tarçın
4-5 nane yaprağı
1,5 bardak su
1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:
Bal dışındaki bütün malzemeleri suya ekleyin.
5-10 dakika kaynadıktan sonra ocağı kapatın.
Demlendikten sonra ocaktan alın ve süzün.
İsteğinize göre balı da ekleyerek tüketin.
Gün içerisinde, mümkünse öğün aralarında, 2-4 bardak kadar için.
Her evde bulunabilecek malzemelerle hazırlanan bu karışımlara zencefilin mucizevi yağ yakma gücü eklenince fazla kilolar, özellikle de bel ve karın bölgesinde biriken yağlar, tarihe karışıyor. Ayrıca kalp krizi riski en aza iniyor ve sağlıklı yaşamın kapıları ardına kadar açılıyor. Siz de vakit kaybetmeden zencefil mucizesini deneyin ve fazlalıklardan kurtulun!

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