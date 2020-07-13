Deneyenler sonuca inanamıyor! Zencefil suyuyla göbek bölgesi yağları...

Göbek bölgesinde biriken yağlar sadece estetik anlamda sıkıntı yaratmakla kalmaz. Bu yağlar birçok hareketi kısıtlayarak hayat kalitesini düşürdüğü gibi kalp krizi için de zemin hazırlar. Bu sebeplerden dolayı göbek yağlarından kurtulmak oldukça önemli. Neyse ki kolay tedarik edilebilecek doğal besinlerle göbek yağlarından kurtulmak mümkün. Özellikle de zencefil, bu konuda en büyük yardımcı. Zencefil kullanarak hazırlayacağınız çaylar ve kürler sayesinde siz de bel ve göbek yağlarından kurtulup sağlıklı yaşama adım atabilirsiniz. Peki, zencefil ile hazırlanan, bel ve göbek yağlarından kurtulmayı sağlayan karışımlar neler?

ZENCEFİLLİ LİMONLU ÇAY

Malzemeler:

Yarım limon suyu

Bir parça zencefil kökü

1 bardak (250 ml) su

1 tatlı kaşığı bal (isteğe bağlı)

Hazırlanışı:

Bir bardak suyu ısıtın.

Kaynamaya başlamadan hemen önce 3-4 cm boyutunda parçalar halinde doğradığınız zencefili ekleyin.

Kısık ateşte 3-4 dakika kaynatın.

Daha sonra ocağı kapatıp içerisine limon suyunu ekleyin.

İçerisine balı da ekleyip iyice karıştırın.

Öğünlerden önce 1 fincan tüketin. Ve her öğünden önce taze hazırlamayı ihmal etmeyin.