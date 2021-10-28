Dengbejler, kurulan divanda seslendirdikleri türkülerle binlerce yıllık geleneği yaşatıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Dengbej Evi'nde bir araya gelen dengbejler, yöre halkının yaşam biçimi, gelenek ve göreneklerini, dillere destan sevdaları, doğayı, acıyı, hüznü, ağıdı, "stran" olarak bilinen türkülerle seslendirerek binlerce yıllık geleneği yaşatıyor.

Dengbejliğin gelecek kuşaklara aktarılması için kentte bu sanatı icra edenler, Büyükşehir Belediyesince Sur ilçesinde "Dengbej Evi"ne dönüştürülen tarihi binada bir araya geliyor.

Haftanın 6 günü buluşarak divan kuran dengbejler, seslendirdikleri "stran" adı verilen türkülerle sanatseverleri ağırlıyor.

- "Bir düğün olduğunda, misafir geldiğinde dengbej de olurdu"

Dengbejlerden İbrahim Almaz, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana dengbejlik kültürüne ilgi duyduğunu söyledi.

Bölgedeki tüm dengbejleri dinlediğini dile getiren Almaz, "Kasetlerini alıyorduk. Bazı dengbejler ile birlikte de türkü söyledik." dedi.

Almaz, "Eskiden radyo, televizyon yoktu. O zamanlarda millet köylerde toplanırdı. Bir düğün olduğunda, misafir geldiğinde dengbej de olurdu. Onun etrafında toplanırdık. O söylerdi, biz de dinlerdik. Ondan sonra da aynısını taklit ettik ve bugüne kadar sanatı devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Sadık Çevik de Dengbej Evi'nde türküler seslendirdiklerini, televizyon ve internetin olmadığı zamanlarda dengbejlerin baş köşede oturup ağıtlar okuduğunu anlattı.

Dünyanın her yerinden misafirleri ağırladıklarını belirten Çevik, misafirlerin Dengbej Evi'nde seslendirilen türkülerden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

- "Kültürümüzü yakından görmek güzel"

Ziyaretçilerden Emine Basın, daha önce böyle bir ortamda bulunmadığını ve çok etkilendiğini belirtti.

"Daha önce televizyonda beğenerek izliyordum. İlk gelişim ve iyi ki de geldim. Kültürümüzü yakından görmek güzel." diyen Basın, Diyarbakır'ı ziyaret edenlere mutlaka Dengbej Evi'ne gelmelerini tavsiye etti.

Mahmut Basın da bir geleneğin, kültürün sergilendiği Dengbej Evi'ni çok beğendiğini dile getirdi.

Diyarbakır'a her gelişinde Dengbej Evi'ne uğradığını ifade eden Basın, "Bölgemizde dengbejlik kültürü var. Bunun da özünü yansıtan Dengbej Evi'ne misafirleri bekliyoruz." diye konuştu.

