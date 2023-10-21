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Dengesiz (Unhinged) konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Dengesiz filmi konusu, oyuncuları ve Star TV yayın akışı

21.10.2023 19:44 | Son Güncelleme:
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Dengesiz (Unhinged) filmi ile ilgili aramalar filmin Star TV yayın akışı listesinde yer almasıyla hız kazandı. Russell Crowe ve Caren Pistorius'un başrolde olduğu aksiyon ve gerilim filmi tarzındaki film bu akşam televizyonda ekrana gelecek. Her yayınlandığında büyük bir ilgi ile izlenen filme yine filme ilgi oldukça yoğun. Peki, Dengesiz (Unhinged) konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Dengesiz filmi konusu, oyuncuları ve Star TV yayın akışı

Dengesiz (Unhinged) filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.45'te Star TV'de ekrana gelecek olan Dengesiz, orijinal adıyla Unhinged filmi merakla bekleniyor. Dramatik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Derrick Borte yapıyor. İşte Derrick Borte'ün yönettiği Dengesiz (Unhinged) filmi ile ilgili merak edilenler...

DENGESİZ (UNHINGED) KONUSU

Genç bir kadın olan Rachel, trafik ışıklarında beklerken bir adamla atışır. Adamı ardında bırakarak yola devam eden Rachel, kısa süre sonra adamın peşinden geldiğini fark eder. Kendisini taciz eden adamdan kurtulmaya çalıştıkça beklenmedik yerde onu karşısında bulan Rachel, ne yapacağını bilemez. Çok geçmeden Rachel, adamın sadece kendisine rahatsızlık vermekle kalmayıp sevdiklerinin de peşinde düştüğünü fark eder. Kendisini bir kedi fare oyununun içinde bulan Rachel, bir dizi ölümcül ders vererek dünya üzerinde son bir iz bırakmak isteyen adamdan kurtulabilecek midir?

DENGESİZ (UNHINGED) OYUNCULARI

Russell Crowe
Caren Pistorius
Gabriel Bateman
Jimmi Simpson
Juliene Joyner
Austin P. McKenzie
Brett Smrz
Anne Leighton
Stephen Louis Grush
Deven MacNair
Sylvia Grace Crim
Lucy Faust

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Benim Tatlı Yalanım
11:00 Arı Maya 2
12:30 Yalı Çapkını
15:30 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Dört Çocuk ve Kum Elfi
20:45 Dengesiz
22:40 Dengesiz
00:30 Güzelliğin Portresi
02:30 Güzelliğin Portresi
04:00 Güzel Köylü
05:00 Aramızda Kalsın

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