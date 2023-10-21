Dengesiz (Unhinged) konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Dengesiz filmi konusu, oyuncuları ve Star TV yayın akışı

Dengesiz (Unhinged) filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.45'te Star TV'de ekrana gelecek olan Dengesiz, orijinal adıyla Unhinged filmi merakla bekleniyor. Dramatik tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Derrick Borte yapıyor. İşte Derrick Borte'ün yönettiği Dengesiz (Unhinged) filmi ile ilgili merak edilenler...

DENGESİZ (UNHINGED) KONUSU

Genç bir kadın olan Rachel, trafik ışıklarında beklerken bir adamla atışır. Adamı ardında bırakarak yola devam eden Rachel, kısa süre sonra adamın peşinden geldiğini fark eder. Kendisini taciz eden adamdan kurtulmaya çalıştıkça beklenmedik yerde onu karşısında bulan Rachel, ne yapacağını bilemez. Çok geçmeden Rachel, adamın sadece kendisine rahatsızlık vermekle kalmayıp sevdiklerinin de peşinde düştüğünü fark eder. Kendisini bir kedi fare oyununun içinde bulan Rachel, bir dizi ölümcül ders vererek dünya üzerinde son bir iz bırakmak isteyen adamdan kurtulabilecek midir?

DENGESİZ (UNHINGED) OYUNCULARI

Russell Crowe

Caren Pistorius

Gabriel Bateman

Jimmi Simpson

Juliene Joyner

Austin P. McKenzie

Brett Smrz

Anne Leighton

Stephen Louis Grush

Deven MacNair

Sylvia Grace Crim

Lucy Faust

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Benim Tatlı Yalanım

11:00 Arı Maya 2

12:30 Yalı Çapkını

15:30 Ömer

18:15 Star Haber

19:00 Dört Çocuk ve Kum Elfi

20:45 Dengesiz

22:40 Dengesiz

00:30 Güzelliğin Portresi

02:30 Güzelliğin Portresi

04:00 Güzel Köylü

05:00 Aramızda Kalsın





