Deniz Akkaya’dan Haluk Levent’e zehir zemberek sözler! “İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar…”

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından birçok dernek bölgeye giderek vatandaşlara destek oluyor. Bu dernekler arasında Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP da yer alıyor. Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkaya son açıklamasında Haluk Levent’e adeta ateş püskürdü.

"AZ KALDI HAZIRLAN"

Deniz Akkaya paylaşımında, "Dünden beri kaç defa özür diledin acaba? Duruşsuzluk böyle bir şey... Saklayacak şeyi olmayan adam elif gibi dik durur. İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı hazırlan." dedi.

Akkaya paylaşımlarına "Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir! Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil. Bu fotoğrafın açıklaması yoktur." sözleri ile devam etti.



