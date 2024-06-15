MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deniz Akkaya'nın kızı babası Efe Önbilgin'e teslim edildi! Avukatı böyle duyurdu

Deniz Akkaya'nın kızı babası Efe Önbilgin'e teslim edildi! Avukatı böyle duyurdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.06.2024 09:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski manken Deniz Akkaya’nın Sosyal Hizmetler Kurumu’nda kalan 16 yaşındaki kızının, babası Efe Önbilgin'e teslim edilmesine karar verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda; Ayşe'nin babasının yanında kalmak istediğini söylediği belirtildi.

Deniz Akkaya'nın kızı babası Efe Önbilgin'e teslim edildi! Avukatı böyle duyurdu

Eski manken Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızı Ayşe'nin telefonunu almak istediği için kızı tarafından şiddet uygulandığını, balkona kilitlendiğini ve polis çağırarak kurtulduğunu anlatmıştı.

VELAYET DAVASI AÇILMIŞTI

Yaşanan olaylarından ardından Akkaya’nın kızı devlet korumasına alınmıştı. 16 yaşındaki Ayşe'nin babası Efe Önbilgin, kızının Sosyal Hizmetlerde Kurumu ya da annesinin yanında kalmasını istemediğini belirterek, Aile Mahkemesi’ne başvurarak velayet talebinde bulundu.

DENİZ AKKAYA

Talebi değerlendiren İstanbul 4. Aile Mahkemesi, Ayşe'nin babasına teslim edilmesine karar verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, Ayşe'nin babası ile kalarak, eğitime babasının yanında devam etmek istediğini söylediği belirtildi.

AVUKATI PAYLAŞTI

Ayşe Önbilgin gece saatlerinde babası tarafından teslim alındı. Bu anın görüntüsünü avukat Şeyda Yıldırım yayınladı. Yıldırım şunları yazdı:

akkaya kızı

“8.05.2024 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine Sarıyer Çocuk Büro Amirliğince Marmara Çocuk Destek Merkezi’ne teslim edilen Ayşe İstanbul 4. Aile Mahkemesi ve ve İstanbul 3. Çocuk Mahkemesi’nin 14.06.2024 tarihli kararları doğrultusunda az önce babası Efe Önbilgin tarafından teslim alındı. Devam eden yargılama süreçleri ve mevcut yayın yasağı kararları nedeniyle sadece bu kadar bilgi vermekle yetiniyor ve mutluluğumuzun resmini sizlerle paylaşmak istiyorum.. Başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Marmara Çocuk Destek Birimi, değerli hocalarımız, tüm personel ve Ayşe’nin üstün yararı için emek veren herkese teşekkür ediyoruz.. henüz hiçbir şey bitmiş değil ama bugünün Ayşe’nin yeni hayatının ilk günü olması ve önündeki uzun yıllarda yüzünün hep gülmesi tek dileğimizdir.”

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
18 yaşındaki kızını paylaştı! "Sana benziyor"18 yaşındaki kızını paylaştı! "Sana benziyor"
Bomba partner! Güzel oyuncuyla... Bomba partner! Güzel oyuncuyla...
Tarzı çok konuşuldu! "Pantolonun yarısı nerede?"Tarzı çok konuşuldu! "Pantolonun yarısı nerede?"
Anahtar Kelimeler:
Deniz Akkaya
En Çok Okunan Haberler
AK Partili isimler yeni vergileri anlattı

AK Partili isimler yeni vergileri anlattı

Denizli’nin 7 ilçesinde orman yangını felaketi! Yürek sızlatan görüntüler var…

Denizli’nin 7 ilçesinde orman yangını felaketi! Yürek sızlatan görüntüler var…

Tahliye olduktan sonra ilk kez görüntülendi! Son hali dikkat çekti

Tahliye olduktan sonra ilk kez görüntülendi! Son hali dikkat çekti

Balayı için bakın nereyi seçtiler! İlk kare geldi

Balayı için bakın nereyi seçtiler! İlk kare geldi

En düşük emekli maaşı için alınan karar ortaya çıktı

En düşük emekli maaşı için alınan karar ortaya çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli araç! Köprü uzun süre trafiğe kapatıldı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli araç! Köprü uzun süre trafiğe kapatıldı! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Babalar Günü Fırsatları devam ediyor!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

Versace, Hermes, Kenzo... Erkek parfümlerinde indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.