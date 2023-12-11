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  4. Deniz Akkaya önce Eylül Öztürk'ün kocası Kenan Özkan'a ağır küfürler etti! Ardından iddiası olay oldu: Swinger partileri düzenleyip...

Deniz Akkaya önce Eylül Öztürk'ün kocası Kenan Özkan'a ağır küfürler etti! Ardından iddiası olay oldu: Swinger partileri düzenleyip...

11.12.2023 07:58 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya fenomenlerine savaş açan Deniz Akkaya'nın hedefinde bu sefer Eylül Öztürk ve kocası Kenan vardı. Deniz Akkaya Kenan Özkan'a önce ağza alınmayacak küfürler yağdırdı ardından ise olay iddialarda bulundu.

Eylül Öztürk ve Kenan Özkan'ın mal varlıkları sosyal medyanın gündeminde. Eylül Öztürk bir video çekerek kazancını paylaşırken kocası da sosyal medyada yapılan bir yoruma "Hepsi helal merak etmeyin, Deniz Hanım her gün başka yalanla çıkıyor ortaya" yazınca ortalık karıştı.

Deniz Akkaya önce Kenan Özkan'a ağza alınmayacak küfürler yağdırdı X platformunda. Hızını alamadı ve iddiaları da arka arkaya paylaşmaya başladı.

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"Kenan o zaman sen istedin gerisini paylaşmıyordum çünkü özel hayatınız diye ki Amerika’da yaşayan herkes bu insanları polise bu konularla ilgili şikayet edebilir" diyen Deniz Akkaya şunları yazdı:

Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı: 'Şu anda parayla sınanıyorum' Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı: 'Şu anda parayla sınanıyorum'

"Evinde kokainle birlikte swinger partileri düzenlediğinizle ilgili bütün komşularınız konuşuyor herhalde bu partileri çocuklar yukarıda uyurken yapıyorsun. Hoş Polat ailesi çocuklar yukarıda uyurken aşağıda yanık fırçayla birlikte kokain çekiyordu benzer hikâyeler!

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AĞZINA GELENİ SÖYLEDİ

Bu güzellik merkezlerinin sahipleri ve kocalarının gözaltı morlukları ağızlarına kadar niye iniyor belli hoş senin karının ki artık göğüs kısmına kadar inmiş durumda!
Tekrar ediyorum bunlara girmeyecektim ama senin boyun çok uzadı cüce!!"

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Deniz Akkaya devamında ise "Deprem bölgesine gönderdiğin on koli deterjanla mı beni bastıracaksın! Ahlaksız herife bak, hıyar herife bak ya, p..venk! " diyerek şoke etti.

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