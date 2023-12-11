'ABD'de sadece 10 evim var' diyen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı: 'Şu anda parayla sınanıyorum'

5 milyon dolarla kaçtığı iddia edilmiş ve gayrimenkul zengini söylentilerine 'ABD'de sadece 10 evim var' diyerek cevap vermişti. Kara para iddialarına ateş püsküren, açıklama üstüne açıklama yapan Eylül Öztürk yine konuştu. 'Milyon kazanıyorum' dedi ve nasıl kazandığını anlattı.

EYLÜL ÖZTÜRK AYLIK KAZANCINI AÇIKLADI

Eylül Öztürk, ABD'den aldığı 10 evle, lüks yaşamıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve savcılık soruşturma başlatmıştı. Öztürk şaibeli kazanç iddiasını yine reddetti, milyonluk cirolarından söz etti.

Soruşturma kapsamında mal varlığına el konuşmuş, tazminat ödeyip çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kalmıştı. Eylül Öztürk yaptığı yeni açıklamada aylık kazancının 1 milyon TL'ye kadar ulaştığını söyledi.

"Size aylık kazançlarımı paylaşacağım. Bir dönem parasızlıkla sınandım, şu anda parayla sınanıyorum. Sizlerin de sorabileceği tek soru; Vergisi ödendi mi? Evet ödendi. Günde 6 tane, en az o da reklam teklifi geliyor. Bütün e-ticaret platformlarından kazançlarım belli. Son derece büyük bir utanç içinde bunları paylaşıyorum. Benim zerre para pulla alakam olmadı arkadaş."

Eylül Öztürk hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Öztürk "Soruşturma bitsin her şey ortaya çıkacak" dedi.