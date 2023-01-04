Deniz Akkaya savcılığa suç duyurusunda bulundu

Deniz Akkaya geçtiğimiz sene Mart ayında bir kiralama şirketinden 3 bin 500 dolar karşılığında araç kiraladı. Ancak Deniz Akkaya’ya kiralık olarak verilen araç bozuk çıktı.

Parasını geri alamadığını belirten Deniz Akkaya, şirketin kendisine kira sözleşmesi adı altında senet imzalattığını da iddia etti.

Araç kiralama şirketinin kendisini borçlu gibi göstererek aleyhine icra takibi başlattığını öne süren Akkaya, borçlu olmadığının tespiti ile icra müdürlüğüne yatırdığı para üzerine tedbir konulmasını istedi.

Mahkeme Akkaya’nın tedbir talebini kabul etti.



