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Deniz Akkaya Seren Serengil'i hedef aldı! Olay gönderme

18.11.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz Akkaya Söylemezsem Olmaz programından ayrılma sebebiyle ilgili açıklamalarına devam ediyor. Akkaya'nın hedefinde bu sefer Seren Serengil vardı.

Deniz Akkaya Seren Serengil'i hedef aldı! Olay gönderme

Seyhan Soylu’nun moderatörlüğündeki Flash Tv’de yayınlanan, Ebru Polat, Nihat Doğan ve Bahar Candan’ın yorumculuk yaptığı ‘Al Sana Haber’de eski manken Deniz Akkaya Söylemezsem Olmaz ayrılığı ile ilgili konuştu.

Deniz Akkaya daha önce Seren Serengil ve Bircan Bali'yi suçlamıştı. İddialarına devam eden Akkaya açıklamasında "Programdan kovulmadım" dedi. Akkaya konuşmasının devamında ise Seren Serengil'i hedef aldı.

Deniz Akkaya, Bircan Bali ve Seren Serengil'i suçladıDeniz Akkaya, Bircan Bali ve Seren Serengil'i suçladı

Deniz Akkaya açıklamasında "Seren'e saldırmadım. Neden bu markaya laf ediliyor onu da öğrendim. Her konuda Gülben Ergen'e bağlanmasın diyerek konuyu kapatıyorum" dedi.

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Deniz Akkaya Seren Serengil
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