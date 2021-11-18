Deniz Akkaya Seren Serengil'i hedef aldı! Olay gönderme

Seyhan Soylu’nun moderatörlüğündeki Flash Tv’de yayınlanan, Ebru Polat, Nihat Doğan ve Bahar Candan’ın yorumculuk yaptığı ‘Al Sana Haber’de eski manken Deniz Akkaya Söylemezsem Olmaz ayrılığı ile ilgili konuştu.

Deniz Akkaya daha önce Seren Serengil ve Bircan Bali'yi suçlamıştı. İddialarına devam eden Akkaya açıklamasında "Programdan kovulmadım" dedi. Akkaya konuşmasının devamında ise Seren Serengil'i hedef aldı.

Deniz Akkaya açıklamasında "Seren'e saldırmadım. Neden bu markaya laf ediliyor onu da öğrendim. Her konuda Gülben Ergen'e bağlanmasın diyerek konuyu kapatıyorum" dedi.

