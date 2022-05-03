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Deniz Akkaya'yı çileden çıkaran görüntü! Erdoğan'a seslendi: Bu çocukların toplatılmasını talep ediyoruz

03.05.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre önce sosyal medya hesabını donduran Deniz Akkaya sosyal medyaya hızlı döndü. Sosyal medya hesabından bir köpeğe uygunsuz hareketler yapan çocukları paylaşan Akkaya, "Şimdi bu çocukları zehirlesek, sıkıntı olur mu? notuyla dikkat çekti.

Deniz Akkaya'yı çileden çıkaran görüntü! Erdoğan'a seslendi: Bu çocukların toplatılmasını talep ediyoruz

Selin Ciğerci ile davalık olmasının arsından sosyal medya hesabına ara veren Deniz Akkaya, sosyal medyaya hızlı biri giriş yaptı.

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"BU ÇOCUKLARI ZEHİRLESEK SIKINTI OLUR MU?"

Ünlü model ve sunucu sosyal medya hesabından bir köpeğe uygunsuz ve taciz içeren hareketler yapan çocukları paylaşarak, "Ee şimdi bu çocukları zehirlesek sıkıntı olur mu? Bir masum hayvanı taciz etmeye meyilli bu çocuklar kimindir? Nasıl yetiştirilmektedir?

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Sayın Cumhurbaşkanım biz de bu çocukların toplatılmasını talep ediyoruz. Geleceğin tecavüzcüleri yetişiyor!" notunu düştü.

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"RUHLARINI KİMLER KİRLETMİŞ"

Ardından bir paylaşım daha yapan Akkaya, "Bu çocukların aileleri bulunmalı ve devlet kurumları tarafından bu sapkın, taciz ve şiddet içeren tavırları nereden kopyaladıkları öğrenilmeli! Ben hayatımda böyle korkunç bir görüntü görmedim. Bu çocukların ruhlarını kimler kirletmiş!" yazdı.

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Deniz Akkaya
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