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Deniz Ateş Bitnel'den şike itirafı

15.03.2021 20:02 | Son Güncelleme:
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Deniz Ateş Bitnel'den şike itirafı

Eski Hakem Deniz Ateş Bitnel'den flaş şike itirafı geldi. Zamanında yönettiği bir maçla ilgili açıklamalarda bulunan Bitnel'in sözleri sosyal medyada olay oldu.

Eski Hakem Deniz Ateş Bitnel'in yaptığı açıklamalar gündem oldu. Spor yazarı ve yorumcusu Atakan Kurt'un Youtube kanalına konuk olan eski hakem, yaptığı açıklamalarda gündeme oturdu.

"ŞİKE PARASINI ALMIYORMUŞ"

Deniz Ateş Bitnel, "3. Ligde bir maça çıkıcam, eski bir hakem abim aradı ve başarılar diledi. Ben de teşekkür ettim ve sonrasında telefonu kapattı. Bu çok masumane ama bu olayı şöyle yansıtmış. Kulüpleri aramış 'ben hakemle görüştüm maçı bağladım' diyormuş. Eğer maç o kulübün lehine bitmezse de tekrar arayıp 'hakem yamuk yaptı' diyerek olaydan sıyrılıyormuş ve şike parasını almıyormuş." ifadelerini kullandı.


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