Deniz Baykal Spor Kompleksi’nin inşaatı sona yaklaşıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin, TBMM’ye 1973’te Antalya milletvekili olarak girip bakanlık ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunan, 11 Şubat’ta ise hayata veda eden, CHP’nin 4’üncü Genel Başkanı Deniz Baykal’ın memleketinde isim verdiği spor kompleksi inşaatının yüzde 90’ı tamamlandı.

Kızılarık Mahallesi’nde 8 bin metrekare alana kurulan spor kompleksindeki yarı olimpik yüzme havuzu izolasyon testlerinden geçmeyi başardı. Okçuluk sahası aynı zamanda da halı saha olarak kullanılacak alanın çimlendirme çalışmaları tamamlandı. Sporcuların kullanacağı soyunma kabinleri kullanıma hazır hale gelirken bölgede peyzaj çalışmaları da sona yaklaştı.

Merhum Deniz Baykal’ın adının, memleketi Antalya’da spor tesisine verilmesi haziran ayında Muratpaşa Belediye Meclisi’nde siyasi partilerin oy birliğiyle kabul edilmişti.

