Deniz Baysal'dan Kim Kardashian tepkisi

Dünyanın en ünlü manken kardeşleri Gigi ve Bella Hadid, Ermenistan’a destek veren sözlerinin ardından Kim Kardashian’ı sosyal medya hesaplarından sildi.

Gelişmenin ardından Kardashian’ı takip eden isimlere bir tepki de oyuncu Deniz Baysal’dan geldi.

“BİZİMKİLER HÂLÂ TAKİP ETSİN”

Baysal, konuyla ilgili, “Bizimkiler de hâlâ takip etsin tabii…” yorumunu yaptı.

Geçen haftalarda Ermenilerin Karabağ’da saldırıya uğradığını iddia eden Ermeni kökenli ABD vatandaşı Kim Kardashian, açıklamalarıyla tepki çekmişti

Kardashian, daha sonra ise Ermenistan’a 1 milyon dolarlık bağış yaptığını duyurmuştu.

