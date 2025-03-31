Volkan Konak'ın ölüm haberiyle yıkıldı! Şarkıcı Berkay Şahin: Dimdik durdu yanımda...

Kuzey Kıbrıs'ta sahnede kalp krizi geçiren Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın ölümü sonrasında ünlü isimler yıkıldı.

Ünlü isimlerin bazıları hastaneye koşarken bazıları da sosyal medyadan paylaşım yaptı. Son olarak Berkay yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Berkay Şahin paylaşımında "Ben kendi ailem dahil olmak üzere hayatımda hiç gidenleri buraya koymaktan acımı paylaşmaktan yana değilim. Ama benim aslan abim can abim VOLKAN ABİM göçtü gidiyor…" diyerek şunları yazdı:

"KİMSE EL UZATMAZKEN..."

"Bakın içim yanıyor! Siz bilmezdiniz! Ama artık bilin bana kimse el uzatmazken, herkes dirsek gösterirken abim omzunu duvar yaptı bana. Maddi manevi bir gram kendimi eksik hissetmemem adına dimdik durdu yanımda! Benim aslan abim ben senden çok razı oldum inşallah sen de kardeşinden razısındır…

Seni çok ama çok seviyorum kavuşacağımız zamana kadar yolun açık olsun mekanın cennet olsun rabbim seni en rahatında uyutsun aslan abim benimmmm… Seni çok ama çok seviyorum…"