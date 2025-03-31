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Boykot çağrısı yapılmıştı! Gökhan Ünver sosyal medya hesabını kapattı

Komedyen ve içerik üreticisi Gökhan Ünver, X (eski adıyla Twitter) hesabını kapattı. Geniş bir sosyal medya kitlesine hitap eden Ünver, son bir haftada binlerce takipçi kaybetmişti.

Boykot çağrısı yapılmıştı! Gökhan Ünver sosyal medya hesabını kapattı
Begüm Özkaynak

Sosyal medyada içerik üreticisi olan Gökhan Ünver, çeşitli dijital platformlarda hazırladığı içerikleri takipçileriyle paylaşıyordu.

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Sosyal medyadaki skeçlerini sahneye taşıyan Ünver, son dönemde stand-up gösterileriyle de farklı kitlelere ulaşmayı başarmıştı. Edinilen bilgiye göre X hesabını kapattı.

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GÖKHAN ÜNVER X HESABINI KAPATTI MI? GÖKHAN ÜNVER X HESABINI NEDEN KAPATTI?

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sessiz kalarak tepki çeken ve hakkında boykot çağrısı yapılan Ünver, bir haftada binlerce takipçi kaybetmişti.

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Gökhan Ünver'in X (eski adıyla Twitter) hesabının neden kapatıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

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GÖKHAN ÜNVER KİMDİR?

Gökhan Ünver, 27 Şubat 1986'da İstanbul'da doğmuş bir komedyen ve sosyal medya fenomenidir. Annesi Trabzonlu, babası ise Amasya kökenlidir. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ün kazanmış ardından stand-up gösterileriyle kariyerine yön vermiştir.

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Ekrem İmamoğlu sosyal medya Twitter boykot X Platformu
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