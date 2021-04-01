Deniz Baytaş kimdir? Bir Zamanlar Kıbrıs Sıtkiye kimdir?

Hayat Sevince Güzel, Fatmagül’ün Suçu Ne?, Ah Ana Hanım Ana, Beybaba gibi yapımlarda da yer alan güzel oyuncu, en önemli çıkışını ise Güzel Köylü adlı dizide Esma karakteri ile yaşamıştır. Deniz Baytaş, şu anda TRT 1'de ekranlara gelecek olan ve heyecanla beklenen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Sıtkiye karakterini canlandıracak.

Mezun olduktan sonra bir süre Devlet Tiyatroları’nda sahne almaya başlayan Deniz Baytaş, televizyon dizileri ve sinema filmleri ile de izleyicilerin sevdiği yüzlerden biri olmuştur.

TRT 1 ekranlarında seyirciler ile buluşacak olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, izleyiciler tarafından heyecan ile bekleniyor. Baş rollerini Pelin Karahan, Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi usta oyuncuların paylaştığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncularından Deniz Baytaş ise Sıtkiye karakterine hayat veriyor.

Deniz Baytaş, evli ve 2 çocuk annesidir.

DENİZ BAYTAŞ FİLMOGRAFİ

2021 - Bir Zamanlar Kıbrıs

2018 - Yanımda Kal

2016 - Hayat Sevince Güzel

2014 - Güzel Köylü

2013 - Rüzgarlı Sokak

2011 - Hayata Beş Kala

2010 - Fatmagül'ün Suçu Ne?

2008 - Son Ders : Aşk ve Üniversite

2007 - Fedai

2006 - Kod Adı: Kaos

2003 - Beybaba

1986 - Ah Ana Hanım Ana

1983 - Kurt ve Kuzu

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ KONUSU

Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar.

Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir. Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir.

Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

