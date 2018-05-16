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Barış Atay'ın gözaltına alınmasının ardından ünlü isimlerden Ahmet Hakan'a tepki

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.05.2018 10:55 | Son Güncelleme

Oyuncu Barış Atay, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Pek çok ünlü isim gözaltına alınan Atay'a #BarişAtayYalnızDeğildir hashtaginde destek mesajları verdi.

Barış Atay'ın gözaltına alınmasının ardından ünlü isimlerden Ahmet Hakan'a tepki

Hürriyet gazetesindeki köşesinde, Barış Atay'ı hakkında yazdığı yazıyla gündeme gelen Ahmet Hakan'a tepki yağıyor.

“Lütfen bu adama haddini bildiriniz!” başlıklı bir yazı kaleme alan Ahmet Hakan’ın bu satırlarının üzerinden, neredeyse bir gün bile geçmeden oyuncu Barış Atay gözaltına alındı.
Barış Atay'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi. Atay'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Barış Atay gözaltına alındıBarış Atay gözaltına alındı

PAYLAŞIMI NEDENİYLE…

Madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel'in özür mesajının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan “Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle ‘torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz” diye yazdığı için gözaltına alınan ve Fatih Vatan Caddesi üzerindeki Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürülen Barış Atay’a bir destek de Ahmet Hakan’ı eleştiren paylaşımıyla oyuncu meslektaşı Deniz Çakır’dan geldi.

Şimdilerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide izlediğimiz Deniz Çakır, insta hikaye kısmından isim vermeden Ahmet Hakan’ın yaptığı çıkışa değinerek şu sözleri paylaştı:

“Yazık… Gazetecilik de, gazete köşeleri de bu her devrin adamlarına kaldı… Dillerine, kalemlerine vicdan diliyorum yine de…”

BİR DİĞER TEPKİ FATİH PORTAKAL'DAN

Atay’ın gözaltına alınmasına en sert tepkilerden biri de ünlü haber spikeri Fatih Portakal’dan geldi. Portakal twitter hesabından paylaştığı yorumda, “Bu kez gözaltına alınan #BarışAtay oldu. Bu nasıl bir ortam? Korkutma, yıldırma, hedef gösterme! Ama bilinmeli ki sürdürülebilir bir durum hiç değil, elbet bir gün gelecek ve bitecek… Geride anılan kötü niyetliler ve uygulayıcıları olacak.” dedi.

SOSYAL MEDYADA BARIŞ ATAY'A DESTEK MESAJLARI YAĞIYOR

Barış Atay'ın gözaltına alınması sonrasında sosyal medyadaki tepkiler şu şekilde:


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Anahtar Kelimeler:
deniz çakır ahmet hakan Barış Atay

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