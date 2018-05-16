Barış Atay'ın gözaltına alınmasının ardından ünlü isimlerden Ahmet Hakan'a tepki

Hürriyet gazetesindeki köşesinde, Barış Atay'ı hakkında yazdığı yazıyla gündeme gelen Ahmet Hakan'a tepki yağıyor.

“Lütfen bu adama haddini bildiriniz!” başlıklı bir yazı kaleme alan Ahmet Hakan’ın bu satırlarının üzerinden, neredeyse bir gün bile geçmeden oyuncu Barış Atay gözaltına alındı.

Barış Atay'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi. Atay'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

PAYLAŞIMI NEDENİYLE…

Madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel'in özür mesajının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan “Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle ‘torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz” diye yazdığı için gözaltına alınan ve Fatih Vatan Caddesi üzerindeki Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürülen Barış Atay’a bir destek de Ahmet Hakan’ı eleştiren paylaşımıyla oyuncu meslektaşı Deniz Çakır’dan geldi.