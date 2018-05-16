Barış Atay'ın gözaltına alınmasının ardından ünlü isimlerden Ahmet Hakan'a tepki

Hürriyet gazetesindeki köşesinde, Barış Atay'ı hakkında yazdığı yazıyla gündeme gelen Ahmet Hakan'a tepki yağıyor.
“Lütfen bu adama haddini bildiriniz!” başlıklı bir yazı kaleme alan Ahmet Hakan’ın bu satırlarının üzerinden, neredeyse bir gün bile geçmeden oyuncu Barış Atay gözaltına alındı.
Barış Atay'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi. Atay'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
PAYLAŞIMI NEDENİYLE…
Madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel'in özür mesajının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan “Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle ‘torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz” diye yazdığı için gözaltına alınan ve Fatih Vatan Caddesi üzerindeki Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürülen Barış Atay’a bir destek de Ahmet Hakan’ı eleştiren paylaşımıyla oyuncu meslektaşı Deniz Çakır’dan geldi.
Şimdilerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide izlediğimiz Deniz Çakır, insta hikaye kısmından isim vermeden Ahmet Hakan’ın yaptığı çıkışa değinerek şu sözleri paylaştı:
“Yazık… Gazetecilik de, gazete köşeleri de bu her devrin adamlarına kaldı… Dillerine, kalemlerine vicdan diliyorum yine de…”
BİR DİĞER TEPKİ FATİH PORTAKAL'DAN
Atay’ın gözaltına alınmasına en sert tepkilerden biri de ünlü haber spikeri Fatih Portakal’dan geldi. Portakal twitter hesabından paylaştığı yorumda, “Bu kez gözaltına alınan #BarışAtay oldu. Bu nasıl bir ortam? Korkutma, yıldırma, hedef gösterme! Ama bilinmeli ki sürdürülebilir bir durum hiç değil, elbet bir gün gelecek ve bitecek… Geride anılan kötü niyetliler ve uygulayıcıları olacak.” dedi.
SOSYAL MEDYADA BARIŞ ATAY'A DESTEK MESAJLARI YAĞIYOR
Barış Atay'ın gözaltına alınması sonrasında sosyal medyadaki tepkiler şu şekilde:
Ahmet Hakan beni de yazsana...#barısatayyanlızdeğildir— onursaylak (@AosOnursaylak) 16 Mayıs 2018
Barış Atay, “affetmeyeceğim” ve “yargılanacaksınız” dedi. Neresi suç bunun? Özrünüzü kabul etmeyeni hapse mi atıyorsunuz?— Özgür Mumcu (@ozgurmumcu) 16 Mayıs 2018
“Yargılanacaksınız” demek tehdit etmek değildir.— irfan Değirmenci (@degirmencirfan) 16 Mayıs 2018
“Haddini bildirin” yazmak gazetecilik değildir.
Ahmet Hakan’ın yaptığı gazetecilik değildir.#BarışAtayYalnızDeğildir
Bu gözaltıların da hesabı sorulacak, sorulmalı!#BarışAtayYalnızDeğildir pic.twitter.com/04VNBkKkqR— İlhan Cihaner (@ilhancihaner) 16 Mayıs 2018
BARIŞ ATAY ONURUMUZDUR. #BarişAtayYalnızDeğildir— Bülent Emrah Parlak (@bulentparlak) 16 Mayıs 2018
Anaları bu kadar topluca ağlatan bir iktidar dönemi hiç olamamıştı. Müzeviri, ihbarcısı, azmettireni; Barış Atay bu sabah gözaltındayken, siz nasıl rahat hayatınızdasınız?#barısatayyanlızdeğildir https://t.co/bRcF4zhETJ— Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) 16 Mayıs 2018
@barisatay’ı gözaltına alınması siyasi bir operasyon olup hukuki https://t.co/Ed4lX54RyGış Atay sanatçı,sabit adresi var,tebliğat İle ifadeye Çağrılma imkanı var iken sabaha karşı yapılan operasyon İle Hukuku bir öç alma aracına dönüşmemeli...#BarişAtayYalnızDeğildir— Av.Mahmut TANAL (@MTanal) 16 Mayıs 2018
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