MAGAZİN

Deniz Çakır’dan Mustafa Ceceli’ye ağır sözler

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.07.2018 13:40 | Son Güncelleme

Oyuncu Deniz Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski eşi Sinem Gedik ve İntizar'ın özel görüntülerini basına sızdırdığı iddia edilen Mustafa Ceceli hakkında paylaşımda bulundu

Deniz Çakır’dan Mustafa Ceceli’ye ağır sözler

Eski eşi Sinem Gedik ve İntizar arasındaki özel görüntüleri mahkemeye verdiği ve sonrasında da basına sızdırdığı iddia edilen şarkıcı Mustafa Ceceli hakkında çok sayıda paylaşım yapıldı.

Kendisine yöneltilen suçlamaların haksız olduğunu söyleyerek görüntüleri kendisinin sızdırmadığını iddia eden Ceceli, eski eşi tarafından bir süre sonra yalanlandı.

Her iki taraf da birbirlerini suçlayıcı açıklamalarda bulunurken özellikle ünlüler dünyasının kadınları hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yaşananlarda haksız buldukları Mustafa Ceceli hakkında paylaşımlar yapmayı sürdürüyor.

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ÇAKIR’DAN SERT İFADELER

Bu tarz bir paylaşımda bulunan son isim oyuncu Deniz Çakır oldu.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizinin kadrosunda izlediğimiz Çakır, hesabından paylaştığı Mustafa Ceceli fotoğrafının üzerine: “Bu şahıs nasıl hala ceza almıyor… İçimdeki bütün küfürleri gönderiyorum sana. Sen nasıl sokakta yürüyeceksin acaba?” notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
mustafa ceceli deniz çakır İntizar

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