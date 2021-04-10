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Deniz Çakır’In bisikletinin çalındığı anlar kamerada

10.04.2021 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çarşamba akşamları Fox Tv’de yayınlanan Masumiyet dizisinde boy gösteren oyuncu Deniz Çakır’ın geçtiğimiz aylarda evinin önünden bisikleti çalınmıştı. Çakır'ın şikayeti üzerine bisikleti çalan özel bir hastanede çalışanı erkek hemşirenin çaldığı tespit edildi. Gözaltına alınan sağlık çalışanı ise kendini "Pandemide hastalara hizmet edebilmek için çaldım, sonra da yazlık evime götürüp kullandım" demişti. Rahat tavırlarıyla şaşkına çeviren kişi, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Beşiktaş Kuruçeşme'de oturan ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın elektrikli bisikleti, geçtiğimiz 29 Haziran'da yaşadığı apartmanın giriş katındaki merdiven boşluğundan çalındı. Sabah saatlerinde bisikletinin yerinde olmadığını fark eden Çakır, çalınan yeşil renkteki bisikleti için emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikâyetin ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oyuncunun evinin çevresindeki kamera görüntülerini inceledi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İncelemelerin ardından Beşiktaş polisi, Çakır'ın bisikletini çalan şahsın önce eşkalini ardından da kimliğini belirledi. Şahsın özel bir hastanede çalışan hemşire 36 yaşındaki Uygar K. olduğunu tespit eden polis, adresine baskın düzenledi. Evinde olmadığı anlaşılan şahsa ulaşan Beşiktaş polisi, Sakarya'da olduğunu belirleyerek telefonla aradı. Görüşmede şahıs bisikleti çalındığını itiraf ederek suçunu kabul etti. Şahsın çaldığı bisikletle gezdiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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"PANDEMİDE HASTALARA HİZMET EDEBİLMEK İÇİN ÇALDIM"

Bunun üzerine emniyete çağrılan Uygar K. geçtiğimiz Eylül ayında ifade verdikten sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şahsın ifadesinde, aracıyla gezdiği esnada bisikletin bir apartmanın önünde kilitsiz bir şekilde durduğunu fark ettiğini, üzerinde anahtarı da olduğunu görünce çalıştırıp arabanın yanına gittiğini, bisikleti katlayarak arabasının arka koltuğuna koyup Fatih'teki evine götürdüğünü söyledi.

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Bir hafta sonra Sakarya'daki yazlık evine giderken de bisikleti götürüp 15 gün kullandığını belirten şahsın, "Pandemiden dolayı hastaneye gidemeyen hastalara evinde hizmet vermek için bisikleti kullanırım diye İstanbul'a geldim. Yaklaşık bir hafta söylediğim işlere gittim. Bisikleti çaldığımdan dolayı çok pişmanım. Nasıl böyle bir olaya karıştım hala anlamış değilim" dediği öğrenildi.

Öte yandan Uygar K.'dan alınan bisiklet ise Deniz Çakır'a teslim edildi.


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Deniz Çakır
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