Deniz Çakır’In bisikletinin çalındığı anlar kamerada

Beşiktaş Kuruçeşme'de oturan ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın elektrikli bisikleti, geçtiğimiz 29 Haziran'da yaşadığı apartmanın giriş katındaki merdiven boşluğundan çalındı. Sabah saatlerinde bisikletinin yerinde olmadığını fark eden Çakır, çalınan yeşil renkteki bisikleti için emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikâyetin ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oyuncunun evinin çevresindeki kamera görüntülerini inceledi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İncelemelerin ardından Beşiktaş polisi, Çakır'ın bisikletini çalan şahsın önce eşkalini ardından da kimliğini belirledi. Şahsın özel bir hastanede çalışan hemşire 36 yaşındaki Uygar K. olduğunu tespit eden polis, adresine baskın düzenledi. Evinde olmadığı anlaşılan şahsa ulaşan Beşiktaş polisi, Sakarya'da olduğunu belirleyerek telefonla aradı. Görüşmede şahıs bisikleti çalındığını itiraf ederek suçunu kabul etti. Şahsın çaldığı bisikletle gezdiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"PANDEMİDE HASTALARA HİZMET EDEBİLMEK İÇİN ÇALDIM"

Bunun üzerine emniyete çağrılan Uygar K. geçtiğimiz Eylül ayında ifade verdikten sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Şahsın ifadesinde, aracıyla gezdiği esnada bisikletin bir apartmanın önünde kilitsiz bir şekilde durduğunu fark ettiğini, üzerinde anahtarı da olduğunu görünce çalıştırıp arabanın yanına gittiğini, bisikleti katlayarak arabasının arka koltuğuna koyup Fatih'teki evine götürdüğünü söyledi.