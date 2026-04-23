Usta oyuncu Ferdi Atuner'e veda! O acıya kalbi dayanmamış

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden tiyatro ve dizi oyuncusu Ferdi Atuner için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Öznur Yaslı İkier

'Çocuklar Duymasın', 'Reyting Hamdi', 'En Son Babalar Duyar', 'Ayrılsak da Beraberiz', 'Çılgın Bediş' ve 'Bez Bebek' gibi dizilerle tanınan usta oyuncu Ferdi Atuner 82 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Atuner, için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Aynı zamanda İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olan Atuner için düzenlenen törene yakınları ve sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı. Sanatçının hayatı ve kariyerine ilişkin konuşmalar yapılan törene katılanlar duygu dolu anlar yaşadı.

Ferdi Atuner'in kızı İlayda Atuner, "Çok söyleyecek bir şey yok, tarifsiz bir acı benim için. Çok fazla insanın iyiliği dokunmuş, sanata kendini adamış biriydi. Çok derin derin, uzun uzun şeyler de söylemek istemiyorum. Ruhu şad olsun. En sevdiği yerde de veda ediliyor. Bundan sonrası mekanı cennet olsun. Tabii ki gönlü hep buradaydı. Biz de son vazifesini yerine getiriyoruz" dedi. Kızı törende de bir konuşma yaparak, "O benim ilk aşkım, kahramanım, en kıymetlimdi. Beni her zaman o meşhur gür sesiyle 'Canım kızım' diye karşılardı. Ona doymak benim için mümkün değildi, hâlâ değil.

"1 AY ÖNCE DE ANNEMİ KAYBETTİK"

Tabii ki de bize olan sevgisi kadar işine, sahneye ve sanata büyük bir aşkla bağlıydı. Henüz 1 ay önce annemi kaybetmenin derin acısına dayanamadığını düşünüyorum ve bu hayatta ona nasıl sahip çıktıysa orada da sahip çıkmak için aramızdan ayrıldı. İnanıyorum ki yeniden kavuştular" dedi.

'HAYATININ 45 YILINI BURAYA ADADI'

Oğlu Toygar Atuner ise, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum çünkü ben İstanbul'da yaşamıyorum. Antalya'dayım, Antalya Operası'nda ve şu anda adım attım İstanbul'a. Aynı mesleği yapıyoruz. Onun dışında yaptığı yan işlerde de, oyunculuk olsun, ben de yapıyordum. Sonuçta geldiğimiz yer yine burası. Hayatının 45 yılını buraya adadı. Görüşmeyeli epey oldu çünkü takip ediyorsanız opera sezonlarının yoğunluğu malum ve ben de kendimi gelemedim. O yüzden epey olmuştu aslında" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUK BAYRAMI'NDA ARAMIZDAN AYRILDI'

Ferdi Atuner'in yakın arkadaşı Metin Ertem ise "Hep hatırlanacak sevilmeye devam edilecek. Operada o çok şey yaptı, ne mutlu denilecek. Bana göre bir sanatçının göçmesi olmaz. Alkışını aldı bundan sonra sahneye çıkmayacak. Çocuk kalpliydi ve bir çocuk bayramında göçtü. Işıklar içinde uyusun. Güle güle Ferdi kardeşim." dedi.

Ferdi Atuner'in cenazesi törenin ardından cenaze namazı kılınmak üzere Zincirlikuyu Camii'ne götürüldü.

