Deniz Çakır SMA hastası çocukların sesi oldu!

SMA hastası küçük Deniz’e yardım kampanyası için sosyal medyada oyuncu arkadaşı Selen Öztürk ile canlı yayın gerçekleştiren Deniz Çakır, özel tasarım olan ve çok severek kullandığı çiçekli tacını satışa sundu. Taç, bebek yararına Deniz Çakır'ın Almanya'daki hayranı Sibel Bakır tarafından 18 bin TL'ye alındı.

Deniz Çakır, Off Gümüşlük’teki Off Dükkan’da Burçak Ertem’den aldığı Hande Borağan tasarımı çok sevdiği tacını hayırlı bir iş için alan hayranına teşekkürlerini iletirken, bu tarz kampanya katılımlarının imkanı olan herkesi motive etmesi gerekliliğine vurgu yaptı. SMA hastası çocuklarımızın sesi olabilmek için herkesin bir şeyler yapabileceğini de söyleyen Deniz Çakır, küçük adaşı Deniz için kendi yaptığı 200’den fazla bilekliği de satılması için aileye bağışladı.

