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Deniz Çoban: Fatih Terim'e 21 maç ceza gelebilir

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.11.2018 14:54 | Son Güncelleme

TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin PFDK sevklerini nedenleriyle açıkladı. Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Mariano dahil 7 kişi tedbirsiz, Fenerbahçe'de ise Soldado ve Jailson tedbirli, 2 kulüp görevlisi de tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi. Fanatik yazarı ve eski hakem Deniz Çoban, PFDK sevklerini değerlendirdi.

Deniz Çoban: Fatih Terim'e 21 maç ceza gelebilir

Fanatik yazarı ve eski hakem Deniz Çoban derbide yaşanan olaylar hakkında değerdirmelerde bulundu. PFDK sevkleri hakkında düşüncelerini dile getiren Çoban, "Derbinin sevk dosyası Disiplin Kurulu'na gönderildi. Daha önce belirttiğim üzere olayların içinde bulunanlar 'Saldırı' fiilinden sevk edildiler. Donk ve Rodrigues ise kırmız kart görmemelerine rağmen görüntülerden Disiplin Kurulu'na sevk edildi.Genellikle TFF bu tür olaylarda; en alt sınırdan ceza verme, en az kişiyi cezalandırma tavrında olur. Donk ve Rodrigues'in sevkine bakınca, TFF'nin bu kez acımasız davranacağını hissediyorum. Yani TFF 'Dişini bilemiş' benden söylemesi" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA CENGİZ
"Sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle sevk edilmiş. 45-120 gün hak mahrumiyeti, 30 bin ila 140 bin TL arasında para cezası alması kaçınılmaz."

FATİH TERİM
"2 ayrı madde, 3 ayrı suçtan sevki yapılmış. Terim'in 'hakaret, tehdit ve sportmenliğe aykırı açıklamaları' bu sevke sebep gösterilmiş. Disiplin Talimatı'na göre her bir suç unsurunun karşılığı 3-7 maç men cezası. Tek bir suçu sabit bulunursa 3-7 maç, iki suçu sabit bulunursa 6-14 maç, üç suçu da sabit bulunursa Terim'i bekleyen acı reçete 9-21 maç men cezası olarak görünüyor."

HASAN ŞAŞ
"Bir acı reçete de onu bekliyor. 'Saldırı' suçundan sevk edilmiş. 5-10 maç ceza öngörülüyor. Olayların dışında olmasına rağmen, olaya dışarıdan dâhil olması, sürdürmesi, oyuncuları kovalaması; cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesine sebep olacak. Alacağı ceza 5 maçı geçer."

BADOU NDIAYE
"Onun sevki de 'Saldırı'dan. 5-10 maç ceza öngörülüyor. Ancak Ndiaye için 12. Madde devreye girebilir. 'Haksız Tahrik' gerekçe gösterilerek cezası 2 maça kadar inebilir."

RYAN DONK
"Hakem kırmızı karta gerek görmemişti ama Hukuk Müşavirliği görüntülerden-Ben doğru bulmuyorum- sevkini yaptı. O da 'Saldırı'dan sevk edildi. Uzaktan koşarak gelip Harun'a diziyle vuruyor. Hafifletici bir neden de görünmüyor. 5-10 maç ceza onu bekliyor."

GARRY RODRIGUES
"O da görüntülerden, 'Saldırı' gerekçesiyle -Bu sevki de doğru bulmuyorum- sevk edildi. 5-10 maç ceza alacaktır."

MARIANO
"Cezalı olduğu halde akredite alana girerek, talimatlara aykırı hareket etmiş. 5 bin ila 60 bin arasında para cezası onu bekliyor."

JAILSON
"Onu bekleyen ceza da 5-10 maç. Rakibine tokat atarak, olayları körükleyen kişi oldu. Cezası alt sınırdan uzaklaşılarak verilebilir."

SOLDADO
"Olayları başlatan kişi konumunda. 'Saldırı'dan sevki yapılmış. 5-10 maç arası ceza onu bekliyor."

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
terim komple uzaklastirilmali ibret olmali Turkiye de futbolu anarsiye ceviren adam terimdir ozel hayatindada bela kebapci basmaya kadar giden dengesizlikleri var
paratorun varlığıyla yokluğu arasında bırakılacağını sanmıyorum pardon yokluğunda türk futbolunun ahlakı düzelir
Deniz ÇOBAN kim öyle tahrik edici yazılar yazıp yandaş ve profesyöneliğe uymayan sallamasyon bir tavırla bilgi verilmez daha herkes savunmasını vermedi o bu cezayı alır o şunu alır atmayalım biraz bilinçli olalım DENİZ ciiiiiimmmm
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