YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. Deniz Işın Coşkuner: "Pandemi sosyal medya kullanımını artırdı"

Deniz Işın Coşkuner: "Pandemi sosyal medya kullanımını artırdı"

OSMANİYE HABERLERİ  | 17.05.2020 12:16 | Son Güncelleme

DNC Medya Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Işın Coşkuner, 2020 yılının ilk aylarından itibaren tüm dünyada görülmeye başlayan ve ülkemizi de kısa süre içerisinde etkisi altına alan korona virüsün (Covid-19) teknoloji ve sosyal medya sektörünü olumlu yönde etkilediğini söyledi.Pandemi sürecinde dünya genelinde insanların evlerinden dışarı çıkmadığını ve alışveriş alışkanlıklarının da değişiklik gösterdiğini söyleyen Deniz Işın Coşkuner, ‘’İnsanlar bu süreçte evlerinden dışarı adım atmak istemiyor.

Deniz Işın Coşkuner: "Pandemi sosyal medya kullanımını artırdı"

DNC Medya Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Işın Coşkuner, 2020 yılının ilk aylarından itibaren tüm dünyada görülmeye başlayan ve ülkemizi de kısa süre içerisinde etkisi altına alan korona virüsün (Covid-19) teknoloji ve sosyal medya sektörünü olumlu yönde etkilediğini söyledi.
Pandemi sürecinde dünya genelinde insanların evlerinden dışarı çıkmadığını ve alışveriş alışkanlıklarının da değişiklik gösterdiğini söyleyen Deniz Işın Coşkuner, ‘’İnsanlar bu süreçte evlerinden dışarı adım atmak istemiyor. Tüm ülkelerde neredeyse korona virüs vakası görüldü. İnsanların evde kalmasıyla birlikte sosyal medyaya ve internete olan talep çok ciddi derecede artış gösterdi. İnsanlar artık ekmek, su ve manav ihtiyaçları dahil birçok ürünü internet üzerinden kolayca sipariş edebiliyor ve kısa sürede kapısında temassız kredi kartı ile teslim alabiliyor. Bunlar teknolojinin bizlere çok büyük velinimetleri, teknoloji doğru kullanıldığı taktirde insan hayatını en fazla kolaylaştıran unsurların başında geliyor" şeklinde konuştu.

E- ticarette arttı
Pandemi süreci ile birlikte e-ticaret hacminin de ciddi derecede artış gösterdiğini belirten Coşkuner, ‘’E-ticaret sektörü korona ile birlikte şaha kalktı diyebiliriz, öyle ki kargo şirketleri bile artık bu durumla baş edemez hale gelmiş. Dünya ilk defa böyle bir olay ile karşılaşıyor, bu pandemi durumunun olumlu ve olumsuz birçok etkisi olacaktı. En olumlu etkiyi e-ticaret alanında yaptı ve e-ticaret pazarı ciddi anlamda bir büyüme gösterdi" dedi.
Türkiye’de her şeyin normalleşmeye başlaması ve alışveriş merkezlerinin açılmasıyla birlikte internet satışlarında çok az da olsa bir düşüş meydana gelebileceğini belirten Coşkuner, sürecin seyrine göre teknoloji, e-ticaret ve sosyal medya sektörlerinde dalgalanmaların yaşanılabileceğini sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden geleceklerTürkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden gelecekler
İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Aronia yetiştiriciliğinde zararlılarla mücadele devam ediyor

Aronia yetiştiriciliğinde zararlılarla mücadele devam ediyor

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Kaymakam Murat Mete yapılan çalışmaları yerinde inceledi

Kaymakam Murat Mete yapılan çalışmaları yerinde inceledi

Selendi’de gönüllü maske üretimi devam ediyor

Selendi’de gönüllü maske üretimi devam ediyor

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Osmaniye Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazar

İmsak
03:41
Sabah
05:18
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:45
Yatsı
21:15

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazar

Ceren Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Sofuoğlu Eczanesi
Merkez
Bal Eczanesi
Kadirli
Mustafa Olcar Eczanesi
Kadirli
Düziçi Eczanesi
Duzici
Nurten Eczanesi
Toprakkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

CANREİS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Reis: “Süreç zorlu fakat aşılmaz değil”

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Leyla Günay’ın kanalı "Oyuncak Oynuyorum Tv" rekora koşuyor

Leyla Günay’ın kanalı "Oyuncak Oynuyorum Tv" rekora koşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.