YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Deniz Işın Coşkuner’den ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı!

Deniz Işın Coşkuner’den ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı!

MERSİN HABERLERİ  | 18.05.2020 11:29 | Son Güncelleme

Mersinli genç girişimci Deniz Işın Coşkuner, Ramazan ayında yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara erzak kolileri hazırlatarak dağıtım işlemlerine başladı.Sosyal medyanın gücü sloganı ile çalışmalarına devam etmekte olan DNC Medya Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Işın Coşkuner, Ramazan’ın salgın hastalık sürecine denk gelmesi sebebiyle birçok kişinin maddi ve manevi yardıma ihtiyacı olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Deniz Işın Coşkuner’den ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı!

Mersinli genç girişimci Deniz Işın Coşkuner, Ramazan ayında yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara erzak kolileri hazırlatarak dağıtım işlemlerine başladı.
Sosyal medyanın gücü sloganı ile çalışmalarına devam etmekte olan DNC Medya Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Işın Coşkuner, Ramazan’ın salgın hastalık sürecine denk gelmesi sebebiyle birçok kişinin maddi ve manevi yardıma ihtiyacı olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Pandemi sürecinde birçok vatandaşın işlerine gidemediğini, para kazanamadığını belirten gen girişimci, bu süreçte ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak adına erzak kolileri hazırlattıklarını söyledi. Muhtaç ailelerin tespitlerinin yapılmasının ardından, Ramazan erzak kolilerinin dağıtımına başlanacağını söyleyen Coşkuner, ‘’Şu an da 10.000 TL gibi bir rakama birçok ramazan erzak kolisi hazırlattık ve arkadaşlarımızda hazırlamaya devam ediyor, bu süreç ilerlerken biz de yakınımızda yanımızda, yöremizde yardıma muhtaç olan insanları araştırıyoruz ve liste yapıyoruz. Ramazan ayı paylaşım ayıdır. Bizler de dinimizin ve kültürümüzün gereği olarak örf ve adetlerimize bağlı kalarak elimizden geldiğince maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çalışmalar bittikten sonra erzak kolilerini inşallah bu vatandaşlara ulaştıracağız. Bayrama kadar tüm kolilerimizi teslim etmiş olmayı hedefliyoruz’’ dedi.
Henüz genç yaşta olmasına rağmen yaptığı başarılı projeler ve sosyal sorumluluk çalışmaları ile adından söz ettirmeyi başaran Coşkuner, aynı zamanda pandemi sürecinde gençlere destek olmak adına bir teknoloji destek paketi de açıklayarak, kursiyer kaydı yapmaya başlamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet! Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet!
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Mersin Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:25
Öğle
12:43
İkindi
16:32
Akşam
19:51
Yatsı
21:21

Mersin Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Ata Eczanesi
Merkez
Esen Eczanesi
Merkez
Gözne Eczanesi
Merkez
Jiyan Eczanesi
Merkez
Merve Önel Eczanesi
Merkez
Okyay Eczanesi
Merkez
Ömer Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Mezitli’de mısır üretimi başladı

Mezitli’de mısır üretimi başladı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Mersin polisi çocuğun doğum günü pastası talebini yerine getirdi

Mersin polisi çocuğun doğum günü pastası talebini yerine getirdi

Büyükşehir otobüsleri bayram boyunca ücretsiz olacak, mezarlıklara servis kalkacak

Büyükşehir otobüsleri bayram boyunca ücretsiz olacak, mezarlıklara servis kalkacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.