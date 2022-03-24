MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deniz Işın 'Utanmıyor musun?' diyenleri tiye aldı: Küçük memelere haksızlık ettiğimi fark ettim

Deniz Işın 'Utanmıyor musun?' diyenleri tiye aldı: Küçük memelere haksızlık ettiğimi fark ettim

24.03.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Deniz Işın sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Instagram hikaye bölümünden, "Küçük memelere haksızlık ettiğimi fark ettim" ifadeleriyle paylaşım yapan Deniz Işın dikkat çekti.

Deniz Işın 'Utanmıyor musun?' diyenleri tiye aldı: Küçük memelere haksızlık ettiğimi fark ettim

Masumiyet, Her Yerde Sen, Atiye gibi projelerle ekran önüne geçen Deniz Işın bu sefer Instagram gönderisi ile gündeme geldi. 'Küçük meme' çıkışıyla şaşırtan Deniz Işın, "Utanmıyor musun?" diyenleri tiye aldı.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Deniz Işın, kedilerinin ve bardağının fotoğrafını Instagram'ın hikaye kısmında paylaştı.

Deniz Işın 'Utanmıyor musun?' diyenleri tiye aldı: Küçük memelere haksızlık ettiğimi fark ettim

Ancak bardaktaki meme detayını gören takipçiler, Deniz Işın'ın dediğine göre, "Kocaman meme olan bardağı koymaya utanmıyor musun?" tarzında yorum yaptı.

Deniz Işın 'Utanmıyor musun?' diyenleri tiye aldı: Küçük memelere haksızlık ettiğimi fark ettim

Bunun üzerine Deniz Işın aynı bardağın farklı modeliyle poz vererek, "Önceki story için 'Üstünde kocaman meme olan bardağı koymaya utanmıyor musun?' diyenler olmuş. Sayenizde küçük memelere haksızlık ettiğimiz fark ettim. O yüzden hemen onu da koyuyorum." diye yazdı ve Instagram'dan paylaştı.

Deniz Işın 'Utanmıyor musun?' diyenleri tiye aldı: Küçük memelere haksızlık ettiğimi fark ettim

28 Mayıs 1992 İzmir doğumlu Deniz Işın 29 yaşındadır.

Deniz Işın 'Utanmıyor musun?' diyenleri tiye aldı: Küçük memelere haksızlık ettiğimi fark ettim

Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliğini tamamlayan Işın, yüksek lisansını , Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yaptı.

Deniz Işın 'Utanmıyor musun?' diyenleri tiye aldı: Küçük memelere haksızlık ettiğimi fark ettim

Deniz Işın Instagram hesabında, yaptığı işleri ve günlük hayatını paylaşıyor.

Deniz Işın 'Utanmıyor musun?' diyenleri tiye aldı: Küçük memelere haksızlık ettiğimi fark ettim

Deniz Işın 'Utanmıyor musun?' diyenleri tiye aldı: Küçük memelere haksızlık ettiğimi fark ettim

Deniz Işın 'Utanmıyor musun?' diyenleri tiye aldı: Küçük memelere haksızlık ettiğimi fark ettim

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sırt ve göğüs dekoltesi Instagram'ı yaktı geçtiSırt ve göğüs dekoltesi Instagram'ı yaktı geçti
Türkiye onu 'Canısı' ile tanımıştı! Emine Ün adeta zamanı durdurduTürkiye onu 'Canısı' ile tanımıştı! Emine Ün adeta zamanı durdurdu
Çok konuşulacak skeç! Sırrı Süreyya Önder taklidi gündem oldu Çok konuşulacak skeç! Sırrı Süreyya Önder taklidi gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştu

Ankara'da öğrencinin öğretmene yaptıkları sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O öğretmen konuştu

NATO'nun Ukrayna zirvesi sonrası ortak bildiri!

NATO'nun Ukrayna zirvesi sonrası ortak bildiri!

Derin dekoltesi ve sütyensiz tarzı olay!

Derin dekoltesi ve sütyensiz tarzı olay!

Veli ile müdür yardımcısı kavgasında şoke eden görüntüler!

Veli ile müdür yardımcısı kavgasında şoke eden görüntüler!

Portekiz-Türkiye maçında sürpriz kadro!

Portekiz-Türkiye maçında sürpriz kadro!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.