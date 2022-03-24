Deniz Işın 'Utanmıyor musun?' diyenleri tiye aldı: Küçük memelere haksızlık ettiğimi fark ettim

Masumiyet, Her Yerde Sen, Atiye gibi projelerle ekran önüne geçen Deniz Işın bu sefer Instagram gönderisi ile gündeme geldi. 'Küçük meme' çıkışıyla şaşırtan Deniz Işın, "Utanmıyor musun?" diyenleri tiye aldı.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Deniz Işın, kedilerinin ve bardağının fotoğrafını Instagram'ın hikaye kısmında paylaştı.

Ancak bardaktaki meme detayını gören takipçiler, Deniz Işın'ın dediğine göre, "Kocaman meme olan bardağı koymaya utanmıyor musun?" tarzında yorum yaptı.

Bunun üzerine Deniz Işın aynı bardağın farklı modeliyle poz vererek, "Önceki story için 'Üstünde kocaman meme olan bardağı koymaya utanmıyor musun?' diyenler olmuş. Sayenizde küçük memelere haksızlık ettiğimiz fark ettim. O yüzden hemen onu da koyuyorum." diye yazdı ve Instagram'dan paylaştı.

28 Mayıs 1992 İzmir doğumlu Deniz Işın 29 yaşındadır.

Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliğini tamamlayan Işın, yüksek lisansını , Ege Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yaptı.

Deniz Işın Instagram hesabında, yaptığı işleri ve günlük hayatını paylaşıyor.





