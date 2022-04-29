Deniz Poyraz'ın HDP İl Başkanlığında öldürülmesine ilişkin davada "reddi heyet" talebinde bulunuldu

İZMİR (AA) - HDP İzmir İl Başkanlığı'nda Deniz Poyraz'ı öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Onur Gencer'in yargılanmasına devam edildi.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüle duruşmaya, sanık Onur Gencer, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı, Deniz Poyraz'ın ailesi, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel'in de aralarında bulunduğu avukatlar ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu salonda hazır bulundu.

İllerden gelen bazı baro başkanları ve baro yetkilileri, davaya katılım talebinde bulundu.

Söz alan avukat Türkan Aslan Ağaç, sanığa 300 soru hazırladıklarını ancak SEGBİS ile bunun mümkün olamayacağını belirterek, Gencer'in duruşmaya getirilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın salona getirilmesi talebini reddetti.

Salonda hazır bulunan avukatların tutanağa geçirilmesi talebini de reddeden mahkeme heyeti, çapraz sorgu için sadece vekillere izin verileceğini bildirdi.

İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, avukatlar olarak bir karar vereceklerini belirterek, duruşmaya 5 dakika ara verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de duruşmaya ara verdi.

Aranın ardından söz alan sanık avukatı Ahmet Can Gürlek, mahkeme heyetinin avukatların tutanağa geçirilmesi talebini reddetmesi kararından rücu edilmesini talep etti.

Daha sonra söz alan İzmir Barosu Başkanı Yücel ve diğer avukatlar "reddi heyet" talep ettiklerini belirtti.

Mahkemede söz verilen sanık Gencer ise "Kendi söylemleri gösteriyor ki HDP binaları PKK'nın karargahıdır ve terör yuvasıdır. Tahrik indirimi istiyorum. Benim suçlanmam bile ayıptır." dedi.

Salonda bulunanların tepki göstermesi üzerine mahkeme başkanı, sanığın SEGBİS odasından çıkarılmasını söyledi.

Sanık odadan çıkarılırken, mahkeme başkanını tehdit edip, "Senin başına bela olurum başkan." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, sonraki duruşmada sanığın salonda bulundurulmasına karar verdi.

Mahkeme heyetinin çekilme istemlerinin reddine karar veren heyet, "reddi hakim" talebiyle ilgili dava dosyasının heyetin yazılı görüşüyle birlikte değerlendirilmek üzere 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermesine karar verdi.

Duruşma, 18 Temmuz'a erteledi.

- Olay

İzmir'de bir iş merkezinin 2. katındaki HDP İzmir İl Başkanlığına 17 Haziran'da gelen Onur Gencer, Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü.

Soruşturma kapsamında Gencer'in, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması, "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme", "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçlarından da 7 yıla kadar hapsi istenmişti.

