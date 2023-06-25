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Deniz Seki acı haberi duyurdu! Babasıyla ilgili itirafı duygulandırdı "Adres arayarak buldum"

25.06.2023 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Deniz Seki, acı bir haberle gündeme geldi. Bir dönem cezaevinde kaldıktan sonra sahnelere geri dönen ünlü şarkıcı, annesinin hastalığını açıkladı. Babasıyla ilgili de itiraflarda bulunan Seki, açıkladığı gerçekle herkesi duygulandırdı.

Deniz Seki acı haberi duyurdu! Babasıyla ilgili itirafı duygulandırdı "Adres arayarak buldum"

Deniz Seki annesinin hastalığıyla tekrar gündem oldu. Annesinin kansere yakalandığını duyuran Seki, acı haberi verdiği bir röportaj ile paylaştı. Babasının ölümüyle ilgili söyledikleri ise görenleri oldukça duygulandırdı.

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Deniz Seki, Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı programda yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

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Annesinin kansere yakalandığını açıklayan Deniz Seki, zor günler yaşadıklarını belirtti.

"SEVGİLİME SANDILAR AMA BABAMA YAZDIM"

Seki, babasıyla da uzun süre küs kaldığını ve ölümünü sonradan haber aldığını belirtti. Babasının evini bilmediğini ve ölüm haberini aldığında, adresi araya araya evi bulduğunu açıkladı.

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Seki, babasıyla ilgili olan itirafını yaparken de oldukça duygulandı. 'Doyamadım' adlı şarkısını herkesin sevgilisine yazdığını zannettiğini söyleyen şarkıcı, aslında o şarkıyı babasına yazdığını açıkladı.

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Seki sözlerini 'Annemle babam 26 yıl sonra boşandı. Ben de babamla küstüm. Anne babaya küsülmezmiş asla! Babamın ölüm haberinde adres arayarak buldum. Öptüm, kokladım, vedalaştım. Benim için çok acıklı bir hikaye' diyerek sürdürdü.


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Deniz Seki ünlü şarkıcı

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