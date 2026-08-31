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30 Ağustos MasterChef'te kim elendi? Kübra mı Simge mi?

MasterChef Türkiye'de nefes kesen eleme gecesi sona erdi! Son ikiye kalan Kübra ve Simge arasındaki kritik mücadelede yarışmaya veda eden isim belli oldu. İşte 30 Ağustos MasterChef eleme gecesinde yaşananlar ve şok ayrılık...

30 Ağustos MasterChef'te kim elendi? Kübra mı Simge mi?

MasterChef Türkiye 2026'da üçüncü haftanın eleme heyecanı nefes kesti. Bu hafta eleme potasına giden isimler Nilay, Simge, Ayşe, Recep, Kübra, Hasan Alp ve Şükran kıyasıya mücadele etti. Peki, Masterchef kim elendi? İşte 30 Ağustos MasterChef eleme gecesinde yaşananlar...

30 Ağustos MasterChef te kim elendi? Kübra mı Simge mi? 1

İlk turdaki heyecanı anların ardından Simge, Kübra, Şükran, Recep ikinci tura kaldı. İkinci turda yarışmacılardan kadayıflı karides hazırlanması istendi.

MASTERCHEF'TEN KİM GİTTİ?

Somer Şef'in tabağına en yakın tarifi yapan yarışmacı ve turu ilk geçen isim Recep oldu.

30 Ağustos MasterChef te kim elendi? Kübra mı Simge mi? 2

Dördüncü haftaya geçmeyi başaran ikinci yarışmacı ise Şükran oldu.

30 Ağustos MasterChef te kim elendi? Kübra mı Simge mi? 3

Eleme potasında Kübra ve Simge zor dakikalar yaşadı. Şeflerin değerlendirmesiyle eleme potasından çıkan isim Kübra olurken, Simge yarışmaya veda etti.

Kübra kararı duyunca gözyaşlarını tutamadı ve "Omuzlarımdan yük kalktı" dedi. Somer Şef ise "Bugün burada kalmanın sebebi senin başarılı bir tabak yapman değil.
Simge'nin tabağı neredeyse çıkaramaması" dedi.

30 Ağustos MasterChef te kim elendi? Kübra mı Simge mi? 4

Elenen Simge ise "Ben başarısız olduğumu düşünmüyorum. Burası çok yorucu bir yoğun tempo. Bu tempo olduğu için insan ister istemez hani hem çalışamıyor, hem de psikolojik olarak düşebiliyor.Olmayınca olmuyor. Nasipten öte de yol yok. Zorlamanın da bir anlamı yok. Ben yine elimden geleni yapmaya çalıştım" dedi.

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