Deniz Seki Hülya Avşar'a konuk oldu! Israrla cezaevi günlerini sordu! Sonunda dayanamadı

2009 yılında uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve 2010'da tutuklanan Deniz Seki 2 Kasım 2010 tarihinde görülen ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Deniz Seki hakkında daha sonra yine bir yakalama kararı çıkarılmış ve ünlü isim 15 Kasım 2014'te gözaltına alınmıştı. 2017 yılında tahliye olan Deniz Seki o günleri unutmak için büyük çaba sarf etti.

'ORAYI KONUŞMAK İSTEMİYORUM'

Deniz Seki son olarak Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk oldu. Avşar ünlü isme cezaevi günlerini sordu. Deniz Seki 'Orayı konuşmak istemiyorum' dedikçe Hülya Avşar ısrarlı sorularına devam etti.

ISRARLI SORULARA DAYANAMADI

'Ben ama şunu öğrenmek istiyorum' diyen Avşar'ın sözünü Deniz Seki 'Oraları açmayalım ne olur' diyerek kesti. Avşar 'Oraları açmayacağım ama' deyince Deniz Seki kendini tutamadı ve 'deyip deyip...' diyerek tepki gösterdi.

Avşar yine devam etti ve 'Şu duyguyu ilk girdiğin gün ne hissettin? O çok fena bir şey gibi geliyor bana' dedi. Deniz Seki ise 'Öldüm dedim ya. Bitti yani. Ama yeniden dirildim. Ben aslında yaşarken öldüm ama dirildim' şeklinde yanıt verdi. Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.